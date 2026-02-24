Jedan znak Zodijaka ovog proljeća čekaju dubinske promjene

Proljeće je u astrologiji uvijek trenutak buđenja, ali ove godine taj osjećaj dolazi malo glasnije, iskrenije i s manje strpljenja za sve što nas guši. Ulazak Sunca u Ovna pokreće novu energiju, a tranziti naglašavaju teme osobnog rasta, odnosa i konkretnih odluka.

Evo šta proljeće donosi svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Za Ovna ovo je sezona u punom smislu riječi. Proljeće te gura prema naprijed bez puno pitanja – vrijeme je da se zauzmeš za sebe, započneš nešto novo ili napokon napraviš rez koji već dugo odgađaš. Energija ti raste, ali izazov će biti ne izgorjeti prerano. Ako usporiš taman toliko da čuješ sebe, rezultati mogu biti impresivni.

Bik

Bikovi ulaze u proljeće sporije, ali dublje. Fokus se prebacuje na unutarnji mir, odnose i osjećaj sigurnosti. Mnogi će shvatiti da stabilnost ne dolazi iz navike, nego iz svjesnog izbora. Kraj proljeća donosi više samopouzdanja i konkretne pomake, osobito u poslu i financijama.

Blizanci

Za Blizance ovo je društveno i mentalno vrlo živo razdoblje. Ideje se množe, kontakti se šire, a prilike dolaze kroz razgovore i poznanstva. Proljeće ti daje priliku da se vidiš u novoj ulozi, ali traži i fokus. Manje rasipanja, više jasnih ciljeva – to je ključ.

Rak

Rakovi će proljeće osjetiti kao emotivni reset. Na površinu izlaze pitanja doma, obitelji i osobnih granica. Iako može djelovati osjetljivo, ovo je period u kojem se jačaš iznutra. Ako se usudiš biti iskren prema sebi, proljeće može donijeti osjećaj rasterećenja i novi početak u privatnom životu.

Lav

Lavovima proljeće donosi potrebu za širim pogledom na svijet. Putovanja, učenje, novi projekti ili promjena perspektive postaju važne teme. Ovo je vrijeme da izađeš iz rutine i podsjetiš se što te stvarno inspirira. Ljubav i kreativnost cvjetaju kad prestaneš dokazivati, a počneš uživati.

Djevica

Za Djevice proljeće otvara teme povjerenja, intime i dubinskih promjena. Možda nećeš imati osjećaj potpune kontrole, ali upravo tu leži prilika za rast. Financije, zajednički resursi i emotivne veze traže iskren pristup. Kad pustiš perfekcionizam, stvari sjedaju na svoje mjesto.

Vaga

Vagama proljeće snažno naglašava odnose. Partnerstva, bilo ljubavna ili poslovna, dolaze u fokus i traže ravnotežu, ali i jasne granice. Ovo je period odluka – ne više vaganja bez kraja. Kada se usudiš reći što ti stvarno treba, odnosi se ili produbljuju ili prirodno završavaju.

Škorpion

Škorpioni proljeće dočekuju kroz promjene u svakodnevici. Posao, zdravlje i rutina postaju ključne teme. Vrijeme je da se riješiš navika koje te iscrpljuju i uvedeš više strukture koja te podržava. Male promjene sada imaju velik dugoročni učinak.

Strijelac

Proljeće Strijelcima vraća radost. Ljubav, kreativnost i osjećaj igre ponovno dolaze u prvi plan. Ovo je sezona u kojoj se podsjećaš tko si kad nisi opterećen očekivanjima drugih. Flert, inspiracija i novi hobiji mogu neočekivano prerasti u nešto ozbiljnije.

Jarac

Jarčevi se u proljeće okreću privatnom životu. Dom, obitelj i emotivna sigurnost postaju važniji od vanjskih postignuća. Iako si navikao gurati naprijed, ovo je vrijeme za usporavanje i postavljanje zdravih temelja. Kad se iznutra stabiliziraš, sve ostalo ide lakše.

Vodenjak

Za Vodenjake proljeće donosi mentalnu jasnoću i potrebu za izražavanjem. Razgovori, pisanje, učenje i kraća putovanja mogu otvoriti nova vrata. Ovo je idealno razdoblje za dijeljenje ideja, ali i za slušanje drugih. Prava prilika dolazi kroz razmjenu, ne kroz izolaciju.

Ribe

Ribe proljeće započinju s fokusom na vrijednosti, novac i samopoštovanje. Pitanje koje se provlači je koliko cijeniš sebe i svoj rad. Kreativnost može postati izvor stabilnosti, ali samo ako vjeruješ da to zaslužuješ. Proljeće te uči da snovi trebaju i strukturu da bi opstali, piše index.

