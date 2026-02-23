Zbog čega biste ujutru trebali piti sok od nara

Nar obiluje antioksidansima, posebno polifenolima, koji pomažu tijelu da se izbori sa slobodnim radikalima i smanji upalne procese.

Konzumacija soka od nara na prazan stomak može doprinijeti boljoj cirkulaciji i zdravlju srca, jer spojevi iz ovog voća podstiču elastičnost krvnih sudova i mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Upravo zato se nar često povezuje s očuvanjem kardiovaskularnog sistema i dugovječnošću.

Osim toga, prirodni šećeri iz soka pružaju blagi energetski podsticaj, bez naglog pada energije koji se često javlja nakon industrijski prerađenih napitaka.

Jutarnja čaša soka od nara može imati i pozitivan utjecaj na probavu. Njegovi bioaktivni sastojci podstiču rad crijeva i doprinose ravnoteži crijevne flore, što je ključno za snažan imunitet.

Organizam koji je tokom noći prošao kroz proces regeneracije, ujutru je posebno spreman da apsorbira hranjive tvari, pa se vitamini i minerali iz nara tada efikasnije iskorištavaju.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da je nar bogat vitaminom C, koji jača otpornost organizma, kao ni spojevima koji mogu doprinijeti zdravlju kože. Redovno konzumiranje ovog soka može pomoći u očuvanju svježeg i blistavog tena, jer antioksidansi štite ćelije od preranog starenja.

Uključivanjem ove navike u jutarnju rutinu, dan započinje dozom energije i zaštite koja tijelu može donijeti dugoročne benefite, prenosi Klix.

(24sata.info)

