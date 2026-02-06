Opasan TikTok trend sa chia sjemenkama uznemirio ljekare: Može biti smrtonosno

Šta treba znati:

Chia sjemenke mogu nabubriti i do 27 puta u kontaktu s tečnošću

Konzumacija suvih sjemenki može dovesti do gušenja i začepljenja jednjaka

Stručnjaci poručuju da ove sjemenke nisu čudotvorno sredstvo za mršavljenje

Viralni trend ispijanja vode s chia sjemenkama radi mršavljenja može dovesti do gušenja i ozbiljnih probavnih problema ako se ove inače zdrave sjemenke ne pripreme na pravilan način.

Brzi pregled TikToka otkriva hiljade ljudi koji učestvuju u takozvanom „chia izazovu“, nesvjesni da time mogu dovesti svoj život u opasnost. Ovaj trend podstiče ispijanje napitka od vode i chia sjemenki u nadi za brzim i lakim gubitkom kilograma, ali dijetetičari i ljekari upozoravaju na ozbiljne zdravstvene rizike, prenosi net.hr.

Trend podrazumijeva ispijanje jedne čaše vode s dvije kašike chia sjemenki tokom perioda od sedam do četrdeset uzastopnih dana. Učesnici tvrde da su na ovaj način izgubili značajnu količinu kilograma uz minimalan napor. Iako su chia sjemenke poznate po zdravstvenim benefitima, način njihove konzumacije u ovom izazovu može dovesti do po život opasnih komplikacija.

Kako sjemenke postaju prijetnja?

Chia sjemenke su izrazito hidrofilne, što znači da mogu apsorbovati tečnost i do 27 puta više od svoje težine. Kada se potope u vodu, stvaraju gust gel, zbog čega ih korisnici na TikToku često nazivaju „vodom s punoglavcima“. Upravo ta osobina, iako korisna u kulinarstvu, predstavlja i najveći rizik.

Ako se sjemenke pojedu suve, a zatim popije voda, one mogu nabubriti u jednjaku prije nego što stignu do želuca. Tako se stvara gusta, ljepljiva masa koja može izazvati začepljenje disajnih puteva, gušenje, pa čak i smrt. Ova opasnost potvrđena je i slučajem iz 2014. godine, kada je muškarac u Sjevernoj Karolini hospitalizovan jer nije mogao da guta zbog mase nastale od chia sjemenki.

Doktorka Rebeka Roul opisala je tu masu kao nešto nalik plastelinu, tvrdu, ali istovremeno i mekanu, koju standardni medicinski instrumenti nisu mogli ukloniti.

Probavne smetnje i druge nuspojave

Gušenje nije jedina opasnost. Nutricionisti upozoravaju da konzumacija suvih chia sjemenki može izazvati jake bolove u stomaku, zatvor, nadutost i gasove, jer sjemenke upijaju vodu iz probavnog trakta.

„Chia sjemenke mogu pomoći u kontroli tjelesne težine jer su bogate vlaknima i daju osjećaj sitosti, ali same po sebi nesu sredstvo za mršavljenje“, ističe nutricionistkinja Monika Krener.

Slično mišljenje ima i nutricionistkinja Džordan G. Kju, koja navodi da chia sjemenke nijesu detoks, niti čudotvorni lijek, već samo dio uravnotežene ishrane.

Kako ih bezbjedno koristiti?

Stručnjaci savjetuju da se chia sjemenke uvijek prethodno potope u vodu, mlijeko ili jogurt najmanje pet do deset minuta. Preporučuje se i postepeno povećavanje količine, posebno kod osoba sklonih nadimanju. Poseban oprez savjetuje se osobama koje imaju poteškoće s gutanjem ili probavne probleme.

Nutricionistkinja Sofi Bertran poručuje da nijedna namirnica nije čarobno rješenje i da zdravlje zavisi od cjelokupnog načina života, a ne od viralnih trendova.

