Poznat identitet snajperiste: Vikendom ubijao civile u Sarajevu

Istraga se trenutno vodi protiv 80-godišnjeg bivšeg kamiondžije iz San Vita al Tagliamenta, Giuseppea Vegnaduzza, koji je osumnjičen za višestruko teško ubistvo, počinjeno iz „niskih i izopačenih pobuda“.

On bi u ponedjeljak trebao biti ispitan u Milanu.

U njegovom rodnom mjestu vijest je izazvala ogorčenje i šok. Dok se većina građana javno ograđuje od njega i poručuje da ga se stide, pojedini mještani tvrde da su ga godinama poznavali kao društvenu osobu uključenu u volontiranje s penzionerima.

Novi osumnjičeni

Prema navodima regionalne televizije TgR Friuli Venezia Giulia, u istragu su uključeni i bankar iz Trsta, 90-godišnjak iz Karnije, te muškarci iz Torina i Milana. Međutim, lista osumnjičenih mogla bi se dodatno proširiti.

Od trenutka kada je javnost saznala za istragu – ali i zahvaljujući radu pisca i istraživača Ezija Gavazzenija, koji je podnio krivičnu prijavu – sve više ljudi odlučilo je progovoriti. Svjedoci su novinarima i istražiteljima prenosili priče o osobama koje su se godinama kasnije hvalile tim „lovom na ljude“ ili otvoreno govorile o „safarijima užasa“.

Na tim prijavama trenutno rade pripadnici ROS-a italijanskih karabinjera, pod nadzorom tužioca Alessandra Gobbisa i glavnog tužioca Marcella Viole. Istražuju se brojna imena iz sjeverne i centralne Italije. Prema navodima iz istrage, u putovanjima u Bosnu učestvovali su takozvani „turistički strijelci“ s područja koje obuhvata osovinu Torino–Milano–Trst, a u ovim zločinima učestvovali su i snajperisti iz drugih zemalja.

Reakcije javnosti

U San Vitu al Tagliamentu mnogi su na društvenim mrežama izrazili zgražavanje pomišljajući da su možda godinama dijelili kafu ili piće s osobom optuženom za takve zločine. Neki komentari otišli su i korak dalje, izazivajući dodatne polemike.

Bivši direktor Zdravstvene ustanove Zapadnog Friulija Giorgio Simon napisao je na Facebooku da je riječ o „banalnosti zla“, ističući kako je nezamislivo da su pojedinci vikendom ubijali civile u Sarajevu, a potom se vraćali normalnom životu u Italiji, kao da se ništa nije dogodilo,pišu Vijesti

Oglasio se i bivši vojnik Marco Palmeri, veteran i nosilac priznanja „Vittima del Dovere d’Italia“, koji živi u istom mjestu.

„Osjećam bijes i sram. Ti ljudi nisu bili vojnici i nisu predstavljali Italiju kakvoj sam služio. Oni su ratni zločinci i brutalni ubice“, poručio je Palmeri.

Istraga se nastavlja, a italijansko pravosuđe ne isključuje mogućnost novih optužnica u ovom slučaju koji je ponovo otvorio jednu od najmračnijih stranica ratne prošlosti Evrope.

