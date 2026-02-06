Čović ugrožava Južnu interkonekciju, ali odlučivati će se u Sarajevu

Izmjene izbornog zakona na način na koji ih zamišlja HDZ, a one se ogledaju u formiranju ili stvarnog ili virtualnog trećeg entiteta nisu i ne mogu biti povezane sa realizacijom projekta Južne interkonekcije. Jedini koji to pokušavaju da povežu su HDZ i Dragan Čović.

Projekat izgradnje Južne interkonekcije biti će realiziran izvan političkih želja HDZ-a koje nemaju nikakve veze sa projektom.

Međutim, Dragan Čović i HDZ mogu zahtjevati i tražiti šta god hoće ali o tome će se odlučivati u Sarajevu, otporom ili izdajom, u ovisnosti o tome za što se politički akteri u Sarajevu odluče,pišu Vijesti

Koristim ovu priliku da podsjetim tzv. “šampiona evropskih integracija” na stav stav Venecijanske komisije, koji redovno ignoriše, o pravilima ponašanja u izbornom procesu, kojim se eksplicitno zabranjuje izmjena izbornih pravila u izbornoj godini.

Uvođenje novih izbornih tehnologija nije promjena izbornih pravila, dok Čovićeve zamisli o izmjeni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine svakako predstavljaju izmjenu izbornih pravila suprotno stavu Venecijanske komisije.

Takvim stavovima Čović udaljava Bosnu i Hercegovinu od zapadnih partnera i time kontinuitano čini štetu po samu državu.

