Horoskopski znakovi koji obožavaju čitati

Postoje ljudi koji se osjećaju najsigurnije među knjigama. Njima je knjižara poput svetišta, a dobar roman jednako uzbudljiv kao putovanje. Dok drugi traže zabavu u društvu ili tehnologiji, oni biraju tišinu, papir i priče koje im proširuju svjetove. Astrologija prepoznaje znakove koji imaju prirodnu sklonost čitanju i uranjanju u druge stvarnosti. Ovo su horoskopski znakovi koji najviše vole knjige.

Djevica

Djevice vole znanje, red i dublje razumijevanje svijeta oko sebe. Čitanje im nije samo razonoda nego i način da strukturiraju informacije i usvoje nove vještine. Posebno ih privlače stručne knjige, biografije, filozofija i sve što nudi logiku i smisao.

Škorpion

Iako su često tihi i povučeni, Škorpioni imaju duboko razvijen unutarnji svijet. Čitanje im omogućuje da zadovolje svoju potrebu za intenzitetom i misterijem. Privlače ih psihološki romani, trileri, kriminalističke priče i sve što nosi emocionalnu dubinu.

Vodenjak

Vodenjaci obožavaju ideje koje pomiču granice. Njihov izbor knjiga često je nekonvencionalan – znanstvena fantastika, filozofija, futurizam, teorije zavjere ili sve što im potiče razmišljanje izvan uobičajenih okvira. Čitanje je za njih intelektualna sloboda.

Ribe

Ribe se lako izgube u svijetu mašte, a knjige su za njih savršeno utočište. Njihova emocionalna dubina savršeno rezonira s književnim svjetovima. Vole romane, poeziju, bajke i priče koje ih vode daleko od svakodnevice, piše index.

Facebook komentari