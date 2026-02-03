Ovo je Čolina vila na koju je bačena bomba: Jedna od najluksuznijih na estradi

Podsjćamo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom, uživa u luksuznoj vili na Dedinju.

Popularni Čola živi u mirnom dijelu Košutnjaka sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom Zvezdanom i mlađom kćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje se nalazi veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere sigurnosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Luksuz, bazen i prelijepa terasa su nešto što odlikuje dom Čolića.

Sigurno jedan od najljepših dijelova kuće je dvorište u kojem se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lijepo vrijeme kako bi osunčala svoje zgodno tijelo.

Dom Čolića obiluje ogledalima, pa mlada Una koristi svaku priliku da uradi poneki “selfi”. Za vrijeme ljetnog perioda, u dvorištu se nalazi i trambolina, za koju niko do sada nije znao da postoji. Nju je Una vjerovatno koristila kada je bila mlađa.

Komšije i te kako cijene Čolu, a jedna od njih priznala je da je prvi susret sa Zdravkom imala na dječjem igralištu.

Zdravkova vila u Beogradu je jedna od najskupljih na estradi. prenosi Avaz.

Facebook komentari