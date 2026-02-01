Tamara Globa otkriva šta nas čeka u februaru: Šta vam se desi ovog mjeseca, dešavat će se i ostatak godine

Vrhunski astrolog Tamara Globa daje detaljan osvrt na februar i donosi mjesečni horoskop za svaki znak pojedinačno

Tamara Globa tvrdi da će se po februaru poznavati godina ispred nas. Ono što vam se dogodi ovaj mjesec, uveliko će biti uvod u 2026. godinu. Zato, evo šta čeka svaki znak pojedinačno u februaru 2026. godine:

Ovan

Zaista novi ciklus počinje za Ovna. Neptun ulazi u vaš znak na mnogo godina, pojačavajući vašu intuiciju, kreativnost i unutrašnje istraživanje. U februaru će se to manifestovati kroz ideje, planove i nove snove koji će zahtevati hrabrost. Moguće su promjene u vašem društvenom krugu: neki će otići, praveći mjesta za nove ljude. Glavno je da se ne izgubite u iluzijama ili da idete u krajnosti. Vodite računa o svom zdravlju i ne odustajte od svojih ciljeva zbog privremenih razočaranja.

Bik

Za Bika, februar je mesec preispitivanja karijere i životnih ciljeva. Aktivno ćete praviti planove za budućnost, uključujući i one vezane za obrazovanje, nastavu ili razvoj sopstvenih projekata. Prijatelji i istomišljenici će igrati vitalnu ulogu. Neki stari zadaci će pasti u zaborav, ali će to osloboditi prostor za nove mogućnosti. Krajem mjeseca budite oprezni kada putujete i radite bilo šta što je vezano za putovanja.

Blizanci

Mesec će biti mešoviti, ali bogat događajima. U prvoj polovini februara moći ćete da postavite temelje za budući uspeh kroz kontakte na daljinu, putovanja i dogovore. Mogući su romantični događaji i povećana popularnost. U drugoj polovini meseca, fokus će se prebaciti na karijeru i lične ciljeve. Vaš društveni krug će se obnoviti: samo oni kojima zaista možete vjerovati ostaće bliski.

Rak

Početak februara biće proveden u režimu posmatranja. Pažljivo ćete pratiti ko i šta se dešava oko vas. Ne očekuju se finansijski gubici, ali ćete morati da ulažete u nove projekte. Od druge dekade u mjesecu intenzivirat će se putovanja, obrazovanje i kontakti sa ljudima iz daljine. Moguća su nova osećanja i neočekivana poznanstva. Istovremeno, važno je brinuti o voljenima — februar može doneti emocionalne gubitke ako niste pažljivi.

Lav

Lavovi će veći dio mjeseca provesti fokusirani na porodicu, dom i poslove voljenih. Moguća su pitanja vezana za stanovanje, selidbu ili renoviranje. Tokom prve polovine februara budite posebno oprezni na putu. Druga polovina meseca će ponuditi mogućnosti za zaradu, bavljenje kreativnošću i saradnju sa novim partnerima, uključujući i one daleko od kuće. Uprkos alarmantnim glasinama i neizvesnosti, sudbina će uglavnom biti na vašoj strani.

Djevica

Februar će zahtjevati fokusiranje na posao i svakodnevne obaveze. Aktivno ćete učiti, savladavati nove vještine i preispitati svoje profesionalne ciljeve. Partneri – i saveznici i protivnici – igraće ključnu ulogu. Druga polovina mjeseca može donijeti promjene u vašem timu i nove predloge koje treba shvatiti ozbiljno. Vodite računa o svom zdravlju: prekomjerni rad je sada posebno opasan.

Vaga

Za Vage, februar je aktivan i obećavajući mesec. Pogodan je za kreativnost, sport, promociju sopstvenih ideja i projekte vaše dece. Međutim, neće svi predlozi biti vredni. Početkom druge dekade i krajem meseca mogući su besplodni projekti. Sredinom februara biće potrebno posvetiti pažnju ličnom životu i voljenima.

Škorpija

Fokus mjeseca je dom i porodica. Moguće su renoviranja, selidbe i reorganizacija životnog prostora. Prvih deset dana je najpovoljnije za takve promene. Od druge polovine februara otvoriće se mogućnosti u kreativnosti, razvijanju talenata i intelektualnim projektima. Mogući su događaji vezani za decu, uključujući začeće ili važne vesti. Vodite računa o svojim stvarima i ne držite se zastarelih planova.

Strijelac

Februar će Strelcu doneti kretanje — putovanja, učenje i nova poznanstva. Aktivno ćete proširiti svoje vidike i deliti svoje znanje sa drugima. U vaš život će ući zanimljivi ljudi koji mogu uticati na vašu budućnost. Moguće su promene u vašoj stambenoj situaciji. Kraj prve nedelje i sredina mjeseca zahtevaju dodatni oprez prilikom putovanja automobilom. Generalno, ovo je vreme rasta i širenja vidika.

Jarac

Finansijska pitanja će zauzeti centralno mesto. Prva polovina februara je povoljna za zaradu i nove ideje, posebno ako radite u timu. Mogući su pokloni i podrška od voljenih osoba. Sredinom mjeseca je najbolje izbegavati rizična ulaganja i sumnjive projekte. Ovo je dobro vrijeme za planiranje putovanja i usavršavanja, ali ne i za veće renoviranje, prenosi stil.kurir.rs.

Vodolija

Februar će biti mjesec aktivnosti i samorealizacije za Vodoliju. Unaprijedit ćete važne ciljeve i pronaći nove izvore prihoda. Finansijske prilike su moguće počev od druge nedelje u mesecu. Međutim, sredinom do kraja februara trebalo bi da zaštitite svoje zdravlje, posebno srce, i budete oprezni na putu. Izbegavajte sukobe i nepotrebno stavljanje pritiska na druge – podrška voljenih je sada posebno važna.

Riba

Za Ribe, februar je mjesec tranzicije. Saturn i Neptun postepeno napuštaju vaš znak, ukidajući ograničenja, ali i oduzimajući poznatu podršku. Početak mjeseca je pogodan za pripremu za novu etapu. Od druge nedelje, kreativnost, intelektualni projekti i nova poznanstva će se intenzivirati. Prilike će biti brojne, ali je važno birati samo one zaista značajne. Sredinom mjeseca obratite pažnju na svoje zdravlje i okolinu — mogući su gubici ili emocionalne teškoće.

Facebook komentari