Od 27. septembra 2026. godine ovo je zabranjeno u Njemačkoj: Prijete velike kazne

U petak je Bundesrat, donji dom njemačkog parlamenta, odobrio zakon koji izričito zabranjuje takozvani greenwashing, odnosno lažnu tvrdnju da proizvod nije štetan za okoliš.

“Zakon je u interesu potrošača, jer žele donijeti informiranu odluku prilikom kupovine”, rekla je ministrica gospodarstva Stefanie Hubig.

Zakon stupa na snagu 27. septembra, a kompanije koje naknadno na svojoj ambalaži tvrde da je njihov proizvod proizveden ekološkim ili klimatski neutralnim postupkom morat će to moći dokazati na zahtjev.

Ako se tvrdnja pokaže lažnom ili nedokazivom, proizvođač će morati platiti kaznu i eventualno odštetu. Osim toga, simbol održivosti na ambalaži bit će dopušten tek nakon regulirane certifikacije, piše Fenix-magazin.

Rok od osam mjeseci prilično je kratak i izazvao je kritike, jer su proizvođači tražili više vremena za rasprodaju zaliha. Nova pravila kritizirana su i zbog uvođenja dodatne birokracije.

(24sata.info)

