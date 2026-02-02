U Istanbulu počinju pregovori o nuklearnom sporazumu

Axios se poziva na neimenovane izvore, dok je treći, odvojeni izvor potvrdio informaciju o sastanku, te ocijenio da je takav sastanak “najbolji mogući scenario”, ali je i upozorio da “ništa nije definitivno dok se to ne dogodi”.

Ranije danas, iranski predsjednik Massoud Pezeshkian naredio je početak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je agencija Fars izvijestila da bi Iran i Sjedinjene Države mogli postići dogovor o nuklearnom pitanju.

Ranije je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghei izjavio da Iran ispituje detalje različitih diplomatskih procesa kako bi upravljao napetostima sa SAD-om.

Bagei je rekao da Teheran očekuje rezultate u narednim danima, te da su razmijenjena mišljenja o raznim tačkama pregovora.

Axios je sinoć izvijestio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa putem nekoliko kanala obavijestila iranske vlasti da je otvorena za pregovore o postizanju sporazuma, te da bi sastanak između dvije delegacije mogao biti održan ove sedmice u Turskoj .

Osim toga, Axios navodi da Turska, Egipat i Katar, koji su učestvovali u radu na sprečavanju rata u cijeloj regiji, žele da sporazum spriječi mogući regionalni rat.

Zvaničnici iz tri zemlje navodno žele da američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i visoki iranski zvaničnici prisustvuju potencijalnom sastanku u Turskoj .

Zvaničnici Bijele kuće kažu da Trump nije donio konačnu odluku o tome hoće li napasti Iran i da je otvoren za diplomatsko rješenje.

Američki zvaničnici kažu da Trumpove izjave i komentare o Iranu ne treba tumačiti kao blef, te da američka administracija ne zna hoće li iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei dozvoliti svojim zvaničnicima da pregovaraju sa svojim američkim kolegama.

Prošle sedmice, Trump je izrazio nadu da Washington može postići dogovor s Teheranom i da ga ne iznenađuju poruke iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija .

Tokom govora u Teheranu povodom godišnjice povratka imama Homeinija u Iran i početka desetodnevne proslave sabaha , Hamnei je upozorio da bi se mogući rat između SAD- a i Irana mogao pretvoriti u regionalni sukob.

