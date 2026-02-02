Tomašević imao žestoko obraćanje: “Ovo je udar države na Grad Zagreb, maske su sve pale”

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je u ponedjeljak, 2. februara, konferenciju za novinare u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog ispred Velike dvorane.

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske je na telefonskoj sjednici ranije donijela zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za bronzane rukometaše, u saradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.Doček će biti održan večeras u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.Dat ću jednu malo dužu izjavu. Puno je dezinformacija u eteru. Do ove smo situacije došli na sljedeći način. Mi smo s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza još u četvrtak počeli dogovarati doček. Dogovorili smo lokaciju, termin, ali i program. Usuglasili smo se da pjevaju Zaprešić Boysi koji itekako imaju domoljubne pjesme.Htjeli smo angažirati i Hrvatske ruže da izvedu pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”. Tako je da laž da rukometaši na dočeku ne bi imali himnu svlačionice. Iduća laž HDZ-a je ta da je Grad Zagreb otkazao doček. Mi ga nismo otkazali, nego smo ga isplanirali do najsitnijeg detalja. Sve je bilo usuglašeno, a zahtjev da se pojavi Thompson pojavio se tek jučer navečer”, kazao je Tomašević.

Zatim je dodao…

“Mi nismo mogli udovoljiti želji rukometaša da se pojavi doček, budući da bi time Grad kršio svoje vlastite odluke. Grad nije otkazao doček, to je napravio rukometni savez. Ja sam iskreno izrazio žaljenje zbog ove odluke. I sad kreću laži opet. Kažu da ne volimo sport – mi smo utrostručili proračun za sport otkad smo na vlasti. Država ima 13 puta veći proračun od Zagreba, a mi za sport izdvajamo koliko i cijela država”, kaže Tomašević i nastavlja:

Hrvatsku reprezentaciju prate i desni i lijevi. Jedino oko čega se lome koplja je Thompson. Vlada onda tu odlučuje organizirati doček zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom, koji se time politički svrstao. No, za javno okupljanje potrebna je saglasnost lokalne samouprave, a tako je u cijeloj Hrvatskoj.

Na primjer, za vojni mimohod lani je trebalo odobrenje Grada Zagreba, a sada ga nisu tražili. Ovo je udar države na Grad Zagreb, kršenje Ustava, kršenje članka 4, to se ne može drugačije reći”, kaže Tomašević.

