Čović: Idemo u Brisel i Vašington da razgovaramo o Izbornom zakonu i Dejtonu, u martu ćemo otkriti kandidata za Predsjedništvo

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice Predsjedništva stranke je kazao da će oni najvjerovatnije u martu izaći s kandidatom za Predsjedništvo BiH.

– Ciljevi koje smo ranije definisali kao maksimalističke bismo trebali da sklopimo u strateški dokument i da se on usvoji na sljedećoj sjednici, koja bi trebala biti početkom marta ili aprila – naveo je Čović.

Naglasio je da je glavni cilj HDZ-a BiH Izborni zakon te pozvao sve političke aktere da se razgovara o tome.

Otkrio je da će HDZ-ovi zvaničnici u martu putovati u Brisel i Vašington.

– Očekujte u trećem mjesecu posjete HDZ-a u Briselu kroz instituciju Evropske pučke stranke, ali i da jedna delegacija ode u SAD da se razgovara o temama poput izmjena Izbornog zakona, poštovanja Dejtonskom mirovnog sporazuma, mira i stabilnosti, legitimnog predstavljanja i rad na projektima koji bi osigurali takvo stanje – naveo je.

Mišljenja je da je za nastavak evropskog puta bitno da se “osigura legitimno predstavljanje u Predsjedništvu BiH i domovima naroda.

– Upravo idemo na sastanke u SAD s usaglašenim stavom da treba kratkoročno riješiti pitanje Izbornog zakona, da se prekine preglasavanje Hrvata i da Predsjedništvo BiH ima dva bošnjačka člana. Treba i redefinirati Ustav BiH, ali to ne možemo uraditi bez podrške najmoćnijih administracija na svijetu. Njihov stav je da je izvor kriza u BiH upravo to – naglasio je.

Naveo je da aktivnosti na Južnoj interkonekciji se provode intenzivnije i da je potrebno napraviti novi zakon iz kojeg će biti izbačen BH Gas,piše Avaz

Dragan Čović: Neću biti kandidat za Predsjedništvo, ne postoji srpsko-hrvatska koalicija protiv Bošnjaka

– Činjenica je i da će u naredna dva do tri mjeseca potpisati ugovor Bosna i Hercegovina i Hrvatska o ovom projektu – naveo je. rekao je Čović.

Najavio je da je jedna kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država pokazala interes za realizaciju projekta gasifikacije koji bi bio znatno širi od Južne interkonekcije, uključujući i izgradnju tri plinske centrale u Mostaru, Kaknju i Tuzli.

– Ta kompanija ne želi se baviti isključivo gasifikacijom, već energetikom u cjelini, kao i drugim razvojnim projektima. Ponudili su i preuzimanje aerodroma u Sarajevu i Mostaru putem koncesije. Odmah smo otvorili razgovore o Aerodromu Mostar, koji je u vlasništvu Grada Mostara, i ti pregovori su već započeli. Istovremeno smo dali podršku Vladi FBiH, koja je vlasnik aerodroma u Sarajevu. To otvara novu dimenziju u pogledu američke administracije na Bosnu i Hercegovinu – rekao je.

Dodao je da tamo gdje dolazi američki kapital dolazi i određeni stepen zaštite, te da zbog takvih projekata u Bosni i Hercegovini „nikome neće pasti na pamet nikakve igre“.

Otkrio je i da je kompanija Bechtel zainteresovana za ulaganje u izgradnju autoceste koja bi povezivala Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, kao i za projekte u okviru Koridora 5C na jugu Bosne i Hercegovine.

– Bechtel pokazuje interes za različite projekte širom Bosne i Hercegovine – dodao je Čović.

Govoreći o izborima, Čović je najavio da će HDZ najvjerovatnije na narednoj sjednici, planiranoj za mart, saopćiti ime svog kandidata za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

