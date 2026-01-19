Svemir se otvara i donosi im samo najbolje: 4 najsretnija znaka tokom vladavine Vodolije (od 20. januara)

Kada Sunce uđe u znak Vodolije, od 20. januara do 19. februara 2026. godine, otvara se period pun svježih ideja, optimizma i novih mogućnosti.

Vladavina Vodolije podstiče oslobađanje od starih obrazaca i nudi podršku onima koji su se prethodnu životnu fazu posvetili odgovornostima i ličnom razvoju.

Energija Vodolije, pojačana ulascima Merkura i Marsa u ovaj znak, pomaže da stvari koje su dugo stagnirale konačno krenu naprijed.

Sezona Vodolije je vrijeme novih početaka

Ukupno gledano, vladavina Vodolije 2026. godine je puna svetlih i ohrabrujućih energija. Ona naglašava prijateljstvo, originalnost i progres i daje posebnu podršku znakovima koji su spremni da se otvore ka novim mogućnostima.

Ako ste rođeni kao Vodolija, Ovan, Lav ili Vaga, pripremite se za period u kojem će se stvari često pokrenuti nabolje: bez obzira na to je li riječ o ljubavi, karijeri, ličnom rastu ili odnosima s drugima.

Vodolija

Za one rođene u znaku Vodolije ovo je najvažniji period u godini!

Sa Suncem u vašem znaku, stvari počinju da se slažu onako kako ste želeli: osećate veću kontrolu nad sobom i svojim ciljevima, karijera ima šanse da procveta, a odnosi postaju stabilniji. Ovaj period vas ohrabruje da iskoristite sopstvenu originalnost i inovativnost, baš ono po čemu ste najpoznatiji. Ako ste ranije radili na svom samorazvoju, sada ćete videti konkretne rezultate.

Sezona Vodolije može doneti pomirenja s prijateljima ili dublje emotivne veze, posebno zahvaljujući uticaju Venere koja podstiče ljubav i zahvalnost.

Ovan

Kao kardinalni vatreni znak, Ovan sada oseća pozitivan podsticaj zahvaljujući Vodoliji i tranzitima Merkura i Marsa kroz ovaj znak. Ove planete vas motivišu da se suočite sa obavezama i rešite ih sa većom lakoćom i stavom da možete postići šta god poželite.

Tokom ove sezone, Ovnove prati veća koncentracija, strpljenje i sposobnost da uoče detalje, što je značajan napredak ako ste u poslednje vreme osećali nekakve unutrašnje blokade ili nemogućnost da se fokusirate.

Optimizam i društvena energija takođe doprinose poboljšanju vaših prijateljskih odnosa i inspiraciji da se ponovo uključite u aktivnosti koje volite.

Lav

Lav je znak čija je prirodna snaga samopouzdanje i harizma, a sezona Vodolije je period kada to može i da zasija. Fokusira se posebno na vaše emocije, brigu o sebi i odnose sa drugima.

Ako ste se povukli ili imali period introspekcije, sada je vreme da ponovo započnete socijalne kontakte, izgradite čvršće veze i usmerite energiju ka svojim željama, kako u ljubavi, tako i u karijeri. Merkur ulazi u Vodoliju i pomaže da jasnije definišete svoje ciljeve, a Mars daje dodatnu motivaciju za njihovo ostvarenje.

Sezona Vodolije može biti i vreme kada se fokusirate na finansijsko planiranje i stabilnost, što će vam pomoći da napravite konkretne korake ka budućim uspešnim projektima.

Vaga

Vagama sezona Vodolije donosi talas olakšanja i inspiracije poslije perioda intenzivnih obaveza. Ovaj period je generalno opušteniji i naglašava vaš dobar osjećaj za balans, i u ljubavnim i u profesionalnim odnosima.

Sunce u Vodoliji osvetljava vaš sektor odnosa, što pruža podršku i optimizam u izazovima i podstiče vas da se otvorite za nove ideje i mogućnosti. Ukoliko ste dugo razmatrali neki projekat ili kreativnu inicijativu, sada je vreme da je vizualizujete i započnete sa realizacijom.

Ovo je period kada vam ideje mogu lakše da se ostvare, a novi prijatelji ili partnerstva mogu imati pozitivan uticaj na vaše ciljeve, piše glossy.

