Bivši agent CIA: Ovo je pravi razlog zbog kojeg Tramp želi Grenland

Andrew Bustamante služio je u američkim zračnim snagama i u operacijama interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) prije nego što je regrutiran u Nacionalnu obavještajnu službu CIA-e . Sada vodi podcast EverydaySpy , gdje komentira teme poput politike, globalnih sukoba, psihologije i, naravno, obavještajnih podataka.

Donald Trump nedavno je najavio da će uvesti carine Velikoj Britaniji i sedam drugih europskih zemalja ako ne dopuste Sjedinjenim Državama da kupe sadašnji teritorij Danske . Britanski premijer Keir Starmer uzvratio je na današnjoj konferenciji za novinare rekavši da su carine “pogrešne” i da samo Grenland i Danska imaju pravo odlučiti što će se dogoditi s tim teritorijem.

Trump tvrdi da SAD treba Grenland iz razloga nacionalne sigurnosti i da će preuzeti vlasništvo nad arktičkim otokom “lakšim ili težim putem”, sugerirajući da vojna intervencija nije isključena. No Andrew sugerira da postoje i drugi razlozi.

„Američka dominacija na Arktiku ključna je za američku prevlast. I to je argument za Grenland. Drugi argument za Grenland je važnost američke ekonomske neovisnosti u korištenju strateških i kritičnih minerala. Dakle, minerali koji su potrebni za gospodarski razvoj, kao i rijetki zemni minerali koji su potrebni za vojni napredak i naoružanje, postoje na Grenlandu zahvaljujući globalnom zatopljenju, koje sve više Grenlanda čini dostupnim“, rekao je.

Istaknuo je da iako postoji vrlo stvaran američki interes za preuzimanje kontrole nad resursima koji se nalaze na Grenlandu, za to ne postoji pravni presedan.

„Ne postoji pravni, čak ni po američkim standardima, pravni presedan da se to zauzme silom. Pa što to znači? Mislim da postoji vrlo realna šansa da Sjedinjene Države postignu ekonomski sporazum s neovisnim strankama na Grenlandu koje već žele neovisnost.“

Andrew vjeruje da bi SAD komercijalno surađivao s tvrtkama na terenu kako bi “u biti zaobišao” diplomatske odnose i odmah prešao na komercijalne odnose.

„Dakle, Sjedinjene Države će preuzeti kontrolu nad dijelovima Grenlanda koje žele i mislim da će pronaći način da to učine bez potkopavanja NATO-a . Međutim, ne vidim ishod u kojem bi Danska bila sretna. Vidim ishod u kojem bi Grenlanđani bili sretniji od, znate, svoje matične tvrtke ili svoje matične zemlje. Ali to je vrlo, vrlo teško predvidjeti. Koliko brzo, na koje načine i tako dalje. Ali ne možemo, to nije nešto što će se tek tako zaboraviti“, rekao je.

Priznao je da “nema razloga” da SAD silom preuzmu Grenland.

„Nema razloga da pokušavaju, znate, prekršiti svoju predanost NATO-u agresivnim djelovanjem, političkim ili vojnim, protiv savezničkog, u biti, NATO protektorata. Dakle, to je vrlo čudna i zbunjujuća situacija“, kaže Bustamante.

Grenlandski položaj između Sjeverne Amerike i Arktika znači da je ključan za nadzor brodova i sustave upozorenja kada se suoče s protivničkim raketnim napadima. Također sadrži niz vrijednih prirodnih resursa , uključujući uranij, željezo, rijetke zemne minerale, pa čak i naftu i plin, iako je Trump prethodno tvrdio da SAD-u treba Grenland zbog “nacionalne sigurnosti, a ne minerala”.

Govoreći dalje o napetostima, Andrew je sugerirao da sukob možda neće dugo ostati u naslovima jer “nije seksi”, napominjući da bi javni interes mogao oslabiti ako priča “ne prokrvari”.

Također je tvrdio da će ljudi “prestati obraćati pažnju” kada se konačno postignu komercijalni ili ekonomski sporazumi, što je nešto što Trump “zna”.

„Ali upravo sada, on ima priliku u osnovi nastaviti nametati svoju moć, stratešku dvosmislenost, demonstracije moći u Venezueli, pa zašto to ne iskoristiti za ono što vrijedi i natjerati ljude da se zapitaju trebaju li se jednostavno pokloniti njegovim zahtjevima na Grenlandu?“

