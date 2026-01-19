Sve im ide od ruke: Tri znaka koja će u 2026. godini privlačiti novac kao magnet

Financijska sreća je nešto o čemu mnogi sanjaju, a 2026. godina donosi izvanredne prilike za određene horoskopske znakove. Dok se drugi možda bore s proračunima i nepredviđenim troškovima, ova tri znaka će osjetiti kako im novac klizi u ruke s lakoćom kakvu nisu doživjeli godinama, piše index.

Planetarni aspekti su im naklonjeni, otvarajući puteve za neočekivane prihode, pametne investicije i uspješne poslovne poteze. Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, pripremite se da iskoristite val obilja koji vam dolazi. Evo koja tri znaka će u 2026. godini privlačiti novac kao magnet.

Bik

Bikovi su po prirodi oprezni i vrijedni, a 2026. godina konačno donosi zasluženu nagradu za njihovu upornost. Jupiter, planet sreće i ekspanzije, snažno podržava vaše financijsko polje, otvarajući vrata za velike poslovne prilike koje ste možda dugo čekali. Bilo da se radi o unapređenju na poslu, iznenadnom nasljedstvu ili uspješnoj prodaji nekretnine, novac će vam dolaziti s neočekivanih strana.

Ovo je idealna godina za Bikove da ulože u nešto dugoročno, poput nekretnina ili kvalitetnih dionica, jer će se svaka investicija višestruko isplatiti. Vaša urođena sposobnost da prepoznate vrijednost sada će biti vaš najveći saveznik u gomilanju bogatstva.

Lav

Lavovi vole luksuz i pažnju, a u 2026. godini imat će prilike da si priušte oboje. Sa Suncem, vašim vladajućim planetom, u povoljnim aspektima, vaša karizma i samopouzdanje bit će na vrhuncu, privlačeći ne samo ljude već i financijske prilike. Očekujte ponude za partnerstva, kreativne projekte ili uloge koje će vam donijeti znatno veće prihode.

Lavovi koji se bave samostalnim poslom ili umjetnošću doživjet će procvat; vaše ideje će biti tražene i dobro plaćene. Ne bojte se preuzeti rizik jer će vam se hrabrost isplatiti. Samo budite oprezni da ne trošite sve što zaradite, već pametno investirajte dio tog obilja.

Strijelac

Strijelci su poznati po optimizmu i sklonosti avanturama, a 2026. godina donosi im financijsku avanturu života. Utjecaj Jupitera, vašeg vladajućeg planeta, donosi ekspanziju i sreću u neočekivanim područjima. Putovanja, edukacija ili kontakti s inozemstvom mogu se pokazati kao iznimno profitabilni. Ne ustručavajte se istražiti nove izvore prihoda ili započeti posao u području koje vas strastveno zanima.

Karma vam je naklonjena za sve vrste financijskih igara, uključujući dobitke na lutriji ili uspjeh u investicijama u koje ste ranije oklijevali ući. Vaša pozitivna energija bit će ključna – što više vjerujete u obilje, to će vam više novca dolaziti.

