POSLIJE MAKRONA, NA RED DOŠAO ON! Trump reda šok za šokom, nakon TAJNIH PORUKA koje je iznio javno USLIJEDILE NOVE!

Objavljeno prije 1 sat

Prethodno je Tramp objavio tajne poruke koje mu je slao Makron.

Nakon što je objavio poruke koje mu je slao francuski lider Emanuel Makron, američki predsjednik Donald Trump objavio je i prepisku sa generalnim sekretarom NATO saveza Markom Ruteom.

Tramp objavio poruku koju mu je poslao Rute

Gospodine predsjedniče, dragi Donalde, ono što si postigao u Siriji je nevjerovatno. Iskoristiću kontakte sa medijima u Davosu da pohvalim tvoj rad tamo, u Gazi i u Ukrajini. Posvećen sam nalaženju rješenja za Grenland. Jedva čekam da se vidimo. Sračno, Mark – piše u poruci koju je Rute navodno poslao Trampu.

U porukama koje je Tramp objavio, Makron je napisao da “ne razumije šta Tramp radi na Grenlandu”.

Makron: Ne razumijem šta radiš sa Grenlandom

Prijatelju, totalno se slažemo za Siriju, možemo da uradimo sjajne stvari u Iranu. Ja ne razumijem šta radite na Grenlandu. Hajde da probamo da izgradimo velike stvari – napisao je Makron i naveo sljedeće tačke:

Mogu da organizujem sastanak posle Davosa u Parizu u četvrtak. Pozvaćemo Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse
Hajde da večeramo zajedno u Parizu u četvrtak pre nego što se vratiš u Ameriku

Poruka je potpisana sa “Emanuel”.

Trampov odgovor se ne pojavljuje na snimcima ekrana.


