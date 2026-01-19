Zaljubit će se kao nikada do sada: 5 horoskopskih znakova pronalaze ljubav svog života u 2026. godini…

Astrološka dešavanja u 2026. godini nagovještavaju snažan fokus na ljubav, romantiku i sudbinske susrete. Pod uticajem Venere, Marsa i Jupitera, pet horoskopskih znakova imaće posebno povoljne okolnosti za zaljubljivanje i pronalazak srodne duše, uz jasno izdvojene periode u kojima su emocije najintenzivnije.

Ovnovima je gotovo pola godine obojeno ljubavnom energijom, ali se kao najpovoljniji period izdvaja ljeto. Od sredine juna do početka jula mogu doživjeti strastvenu romansu koja ima potencijal da preraste u ozbiljnu vezu.

Jarčeve očekuju stabilne i važne emotivne prilike već na samom početku godine. Jupiter im donosi sreću u partnerskim odnosima, a januar se ističe kao idealno vreme za započinjanje veze koja može imati dugoročnu budućnost.

Ribe će najjače ljubavne vibracije osetiti u martu. Spoj Venere i Jupitera pojačava emocije i donosi mogućnost duboke, iskrene povezanosti, naročito u prvim danima tog mjeseca.

Vodolije ulaze u period snažnih i sudbinskih susreta tokom kraja januara i početka februara. Kombinacija strasti i sreće može im doneti osobu koja će ih potpuno emotivno pokrenuti.

Strijelčevima proljeće donosi veliki emotivni preokret. Mart se izdvaja kao mjesec ispunjen strašću i uzbuđenjem, kada su najveće šanse za susret sa nekim ko može postati njihova srodna duša, piše naj žena.

