Trump objavio sliku: Moramo imati Grenland…

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoj zahtjev za preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, autonomnim danskim teritorijem. U izjavi novinarima na Floridi, neposredno prije leta za Washington, Trump je utvrdio kako Danska “ne može zaštititi” taj otok.

“Oni su divni ljudi”, rekao je Trump referirajući se na Dance, “ali oni tamo ni ne idu”. Zatim je dodao: “Moramo ga imati. Danska ga ne može zaštititi”, prenosi Index.

Trump je najavio kako će Grenland biti tema razgovora s evropskim čelnicima na Svjetskom ekonomskom forumu koji se održava ove sedmice u Davosu. Potvrdio je da tamo putuje sutra na čelu velike američke delegacije.

“Imao sam vrlo dobar telefonski razgovor s Markom Rutteom, glavnim sekretarom NATO-a, o Grenlandu. Pristao sam na sastanak u Davosu u Švicarskoj. Kao što sam svima vrlo jasno rekao, Grenland je od ključne važnosti za nacionalnu i svjetsku sigurnost. Nema povratka – oko toga se svi slažu!

Sjedinjene Američke Države daleko su najmoćnija zemlja na svijetu. Velik dio razloga za to jest obnova naše vojske tokom mog prvog mandata, a ta se obnova nastavlja još ubrzanijim tempom. Mi smo jedina SILA koja može osigurati MIR u cijelom svijetu – i to se postiže, sasvim jednostavno, SNAGOM!”, napisao je na svojoj mreži Trump, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari