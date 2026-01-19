“Dragi Jonase”… Trump uputio skandaloznu poruku premijeru Norveške!

Američki predsednik Donald Trump uputio je pismo premijeru Norveške Jonasu Garu Stjoreu u kojem mu poručuje da mu mir više nije prioritet jer nije dobio Nobelovu nagradu.

Američki predsednik Donald Tramp uputio je skandalozno pismo premijeru Norveške Jonasu Garu Stjoreu, prenose svi vodeći norveški mediji, u kojem ga obaveštava da “više ne oseća obavezu da radi isključivo na miru”, s obzirom na to da je “njegova zemlja odlučila da mu ne dodeli Nobelovu nagradu za mir”.

“Dragi Jonase, s obzirom na to da je Vaša država odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir, iako sam zaustavio najmanje osam ratova, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu da razmišljam o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države. Danska ne može da zaštiti Grenland od Rusije ili Kine. Zašto bi uopšte imala ‘pravo vlasništva’?“, navodi se u Trampovoj poruci.

“Nema pisanih dokaza da je Grenland danski”

“Ne postoje nikakvi pisani dokumenti; jedino je tamo prije više stotina godina pristao jedan brod, ali i mi smo tamo pristajali brodovima. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, a sada bi NATO trebalo da učini nešto za Sjedinjene Američke Države. Svijet nije bezbjedan ako nemamo potpunu kontrolu nad Grenlandom. Hvala! Predsjednik DJT”, stoji u Trampovoj poruci norveškom premijeru.

Nevjerica u Norveškoj

Norveški dnevni list Verdens Gang prenosi sljedeću Stjoreovu reakciju: “Mogu da potvrdim da je ovo poruka koju sam primio u nedjelju popodne od predsjednika Trampa. Stigla je kao odgovor na kratku poruku predsjedniku koju sam ranije tog dana poslao u svoje ime i u ime predsjednika Finske Aleksandera Stuba.”

Trampovu poruku, koja je stigla i do više evropskih ambasadora u Vašingtonu, prvi je objavio novinar PBS-a, američke nekomercijalne televizijske mreže, Nik Šifrin. Poruka je izazvala nevericu u Norveškoj. Mediji redom ističu da norveška vlada nema nikakve veze s dodjelom Nobelove nagrade.

Dobitnik ne može da dijeli nagradu s drugima

Tramp očigledno nije preboleo decembarsku odluku Nobelovog odbora da Nobelovu nagradu za mir za 2025. dobije venecuelanska opoziciona političarka Marija Korina Mačado, iako mu je ona prije nekoliko dana lično u Vašingtonu uručila Nobelovu zlatnu medalju.

Nobelov odbor je u međuvremenu još jednom naglasio da “izvorni laureat ostaje upisan u istoriju kao dobitnik nagrade, čak i ako medalja ili diploma kasnije pređu u posed nekog drugog”. Dobitnik ne može da deli nagradu s drugima, niti da je prenese nakon što mu je dodeljena. Nobelova nagrada za mir takođe se nikada ne može opozvati.

“U poruci Trampu preneli smo naš stav protiv njegovih carina usmerenih na Norvešku, Finsku i druge zemlje. Istakli smo potrebu za deeskalacijom razmene reči i zatražili telefonski razgovor između Trampa, Stuba i mene tokom dana. Trampov odgovor stigao je ubrzo nakon što smo poslali poruku. Trampov izbor bio je da poruku podijeli s drugim liderima u zemljama NATO-a”, rekao je Stjore za VG.

“Norveški stav o Grenlandu je jasan. Grenland je deo Kraljevine Danske i Norveška je u potpunosti podržava po tom pitanju. Takođe podržavamo odgovorno jačanje rada NATO-a na bezbjednosti i stabilnosti na Arktiku. Što se tiče Nobelove nagrade za mir, Trampu sam više puta jasno objasnio ono što je dobro poznato – da nagradu dodeljuje nezavisni Nobelov odbor, a ne norveška vlada”, zaključio je.

