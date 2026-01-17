Mislio da je kupio kuću iz snova, ali glavno mu nisu rekli: “Ne mogu ni sliku na zid da okačim…”

Godinama je radio poslove koje, kako sam kaže, „niko drugi nije htio da radi“, a sav trud se isplatio kada je sa samo 25 godina skupio dovoljno novca da kupi kuću.

Međutim, iako je finansijski bio spreman, potraga za nekretninom pretvorila se u pravi pakao.

“Obišao sam skoro 50 kuća za tri mjeseca. Postajao sam sve nervozniji i nestrpljiviji, djelovalo je kao da nikad neću pronaći pravu”, ispričao je za Newsweek.

A onda je naišao na kuću koja mu je odmah zapala za oko.

“Bila je tri puta veća i upola jeftinija od svega ostalog što sam gledao. Imala je bazen, teniski teren i čak kućice za moja dva psa. Djelovalo je kao da sam dobio na lutriji”, rekao je, uz dodatak da je cijena bila toliko povoljna da je izgledala gotovo nerealno.

Tokom obilaska, kako priznaje, propustio je ključni detalj – dijelom i zato što je tog dana bio, kako kaže, “ekstremno mamuran”.

“Postavljao sam agentu pitanja, ali su odgovori bili nekako nejasni. U jednom trenutku mi je pozlilo od mamurluka i otišao sam do kupatila”, ispričao je. Tada je čuo snažnu buku.

“Cijela soba se tresla, ali sam pomislio da mi se priviđa koliko mi je loše. Mislio sam da mi mozak pravi film”.

U želji da što prije završi kupovinu, pristao je na ponudu i postao ponosni vlasnik kuće. Ali prava istina dočekala ga je tek nakon useljenja.

Jednog dana sjedio je pored bazena i gledao pse kako se igraju, kada je začuo jezivu buku. Psi su počeli da laju kao ludi, a on je u panici pomislio da će avion pasti pravo na njih.

“Zgrabio sam pse i bio uvjeren da ću gledati avionsku nesreću“, rekao je Keefe, koji je tek tada shvatio da je pista nekoliko metara od njegove kuće i da mu avioni bukvalno prolijeću iznad glave,pišu VijestiSvoje iskustvo snimio je i objavio na TikToku. Na početku videa veselo govori: “To je avion!”, dok se u opisu pojavljuje rečenica: “Agent mi je rekao da avione jedva da ću primijetiti”.

Kako se buka pojačava, on dodaje: “Baš je blizu… zapravo je jako blizu… zapravo je tu”. U sljedećem trenutku avion prolazi tik iznad kuće, buka postaje nepodnošljiva, a on pokriva uši i psuje.

Snimak je postao viralan i pregledan je više od 2,5 miliona puta.

“Zar ti nije bilo sumnjivo što si dobio terminal umjesto adrese?”, glasi jedan od mnogobrojnih komentara.

Drugi je dodao: “Možda si pogrešno čuo agenta zbog buke aviona”, dok se jedan stjuard čak našalio i predložio poslovnu ideju: “Imamo dva sata da budemo na gejtu, lokacija je savršena”.

Harrison Keefe je kasnije pokušao da kontaktira agenta, ali mu je rečeno da je čovjek napustio firmu. Iako je bio bijesan i očajan, morao je da prihvati realnost.

Danas, kaže, iznad kuće ima najmanje 15 letova dnevno, što je posebno teško jer radi od kuće. Psi na svaki avion polude i često unište namještaj.

“Ne znam zašto ih avioni toliko izluđuju, ali potpuno izgube kontrolu“, kaže.

Pored toga, ne može okačiti ništa na zid jer vibracije stalno obaraju slike i police. Ipak, humor mu pomaže da izdrži.

“Tužno je, ali takav je život. Moraš da se smiješ i kad ti nije do smijeha. Zato sam i objavio video – da se ljudi smiju na moj račun”, rekao je.

Za sada planira da ostane u kući i da nastavi graditi porodični život, ali uz jednu šalu na kraju:

“Ako budem imao bebu, morat će da spava sa čepićima za uši”, rekao je kroz smijeh, svjestan da bi bez njega vjerovatno zaplakao.

