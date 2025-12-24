Kako preboljeti prekid veze: Ne može se postići brzim rješenjima

Sama odluka o prekidu nije dovoljna. Potisnute emocije često se vraćaju kroz sjećanja, tugu ili iznenadne nalete nostalgije. Ako sebi ne dopustimo da osjetimo gubitak, nerazrijeđena bol može se prenijeti u buduće odnose i otežati nove početke.

Važno je razumjeti što je u vezi krenulo loše, bez isključivog okrivljavanja druge strane. Preuzimanje vlastite odgovornosti pomaže vratiti osjećaj kontrole i stvara prostor za lični rast. Prihvatanje činjenice da neke ljubavi ne traju zauvijek oslobađa nas osjećaja neuspjeha i samokritike.

Kada proces tugovanja završi, fokus se prirodno pomiče prema budućnosti, ličnim ciljevima, novim planovima i svakodnevnici. Za zdrav završetak odnosa važno je priznati i ono lijepo što je postojalo, jer upravo ta iskustva mogu postati temelj zrelijih i ispunjenijih odnosa u budućnosti, prenosi Avaz.

