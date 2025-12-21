Svaštara

U novu godinu ulaze kao najveći sretnici: Sunce najavljuje veliku promjenu za 5 znaka horoskopa

10.9K  
Objavljeno prije 1 sat

U narednim danima Sunce će napraviti ingresiju koja će pozitivno uticati na pet horoskopskih znakova. Promjene će zahvatiti više oblasti života i donijeti talas nove energije.

 Shutterstock / Dzhulbee

Astrologinja Katerina Solovjova objasnila je kako će Sunce djelovati na živote pojedinih horoskopskih znakova i ko će u ovom periodu imati najviše razloga za zadovoljstvo.

Ko će osjetiti talas pozitivnosti

„Dana 21. decembra u 16:03 Sunce – koje upravlja našim unutrašnjim bićem, sviješću, pogledom na svijet, vitalnošću, energijom, zdravljem, individualnošću, temperamentom, samorealizacijom, načinima samoizražavanja i osjećajem cjelovitosti – ulazi u znak Jarca", objasnila je astrologinja, prenosi Novi.

„Dana 21. decembra u 16:03 Sunce – koje upravlja našim unutrašnjim bićem, sviješću, pogledom na svijet, vitalnošću, energijom, zdravljem, individualnošću, temperamentom, samorealizacijom, načinima samoizražavanja i osjećajem cjelovitosti – ulazi u znak Jarca“, objasnila je astrologinja, prenosi Novi.


