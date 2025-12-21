Kako ukloniti žute mrlje sa daske WC školjke

Prije nego što počnete čistiti, provjerite da u WC školjci nema izbjeljivača. Miješanje s drugim sredstvima za čišćenje može osloboditi štetne pare.

Ako su mrlje koncentrirane ispod daske, vrijedi je u potpunosti skloniti sa školjke. Postavite dasku naopako na stari peškir kako biste lako mogli pristupiti svakom uglu. Ako se vaša daska ne odvaja lako, ne brinite – i dalje možete slijediti isti postupak čišćenja dok je pričvršćena.

Pomiješajte nekoliko kapi vode sa sodom bikarbonom da biste dobili gustu pastu. Ovaj blagi abrazivni materijal uklanja prljavštinu bez oštećenja površine i posebno dobro djeluje na plastičnim i emajliranim sjedištima (izbjegavajte ga koristiti na drvetu – umjesto toga koristite toplu vodu sa sapunom).

Nosite rukavice i nanesite pastu direktno na mrlje koristeći krpu od mikrovlakana. Pazite da bude dovoljno gusta da ostane na mjestu. Ostavite da djeluje 20 minuta, a zatim nježno istrljajte vlažnom krpom ili starom četkicom za zube.

Ako tragovi ostanu, ponovite postupak – trebali biste primijetiti da blijede sa svakim nanošenjem. Nakon što mrlje nestanu, obrišite ostatke čistom, vlažnom krpom i temeljno osušite prije nego što je ponovo pričvrstite.

Ako mrlje jednostavno ne mogu da se očiste ili je sjedište klimavo, napuklo ili isuviše promijenilo boju, možda je vrijeme za novu dasku. Ne postoji strogo pravilo, ali većina traje oko pet do sedam godina, ovisno o materijalu i upotrebi, prenosi Klix.

