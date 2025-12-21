Zašto dva puta razmisliti prije nego se vratite bivšem

Niste se sreli u pravo vrijeme

Za uspjeh ljubavne veze važno je da se partneri sretnu u pravo vrijeme. Možda je jedan od vas bio suočen s nerazriješenim problemima, velikim životnim promjenama (kao što su selidba ili promjena posla), ili jednostavno nije bio emocionalno spreman za vezu.

Niste bili emocionalno spremni za vezu

Nakon prekida, potrebno je vrijeme da se izliječite i da ponovno pronađete emocionalnu ravnotežu. Možda ste mislili da ste spremni za novu vezu, ali zapravo ste još uvijek emotivno povezani s bivšim partnerom, čak i ako je on bio vrlo nekorektan prema vama.

Prekid vam je dao novu perspektivu

Kada ste u vezi, ponekad je teško objektivno sagledati odnose. Međutim, kada prekinete vezu, često možete jasnije vidjeti stvari koje su bile dobre, a koje loše. Možda ste shvatili koliko vam je partner donosio sreću i koliko vam je zapravo značio.

Prioriteti vam nisu bili posloženi

Ponekad se u vezi može dogoditi da pomiješate svoje želje s stvarnim potrebama. Na primjer, možda ste tražili partnera koji će vas emocionalno podržavati i razumjeti, a možda ste u tom procesu zanemarili stvarne životne prioritete.

Imali ste “stroge” životne planove

Život se često ne odvija prema planu, bez obzira koliko željeli da bude tako. Možda ste imali stroge životne planove o tome kada želite da vas partner zaprosi, vjenčate ili imate djecu, ali vaš bivši partner možda nije bio spreman za takve korake u tom trenutku.

Ako se prepoznajete u nekim od ovih razloga i osjećate da su problemi u vezi bili privremeni, pomirenje može biti vrijedno razmatranja, prenosi Avaz.

