Četiri horoskopska znaka koja su majstori laganja

Iskrenost je vrlina, no astrologija nas uči da neki ljudi imaju prirodni talent za, recimo to tako, kreativno tumačenje istine. Iako svatko ponekad slaže, postoje horoskopski znakovi kojima to ide od ruke s nevjerojatnom lakoćom. Ne radi se uvijek o zlim namjerama; često je to mehanizam obrane, način izbjegavanja sukoba ili jednostavno dio njihove kompleksne prirode.

Blizanci

Kraljevi komunikacije i dualnosti, Blizanci su na vrhu svake liste majstora obmane. Vladari Merkurom, planetom intelekta i govora, oni posjeduju nevjerojatnu sposobnost da prilagode priču svakoj publici. Njihov um radi brzinom svjetlosti, pa mogu u trenutku smisliti uvjerljiv alibi ili alternativnu verziju događaja koja zvuči savršeno logično.

Njihove laži rijetko su zlonamjerne. Blizanci lažu iz dosade, kako bi testirali granice, učinili priču zanimljivijom ili se jednostavno izvukli iz neugodne situacije bez previše drame. Zbog svoje dječje znatiželje i šarma, često im se sve oprosti, jer je teško ostati ljut na nekoga tko vas može nasmijati dok vas obmanjuje.

Škorpion

Dok Blizanci lažu s lakoćom i šarmom, Škorpioni to rade sa strategijom i dubinom. Kao najtajanstveniji znak Zodijaka, oni istinu smatraju valutom koju dijele samo s odabranima. Sposobni su stvoriti čitave mreže laži kako bi zaštitili svoju privatnost, testirali odanost drugih ili postigli neki skriveni cilj. Njihova intuicija je nepogrešiva, pa točno znaju što trebate čuti.

Škorpionova laž nikada nije površna. Ona je dio veće igre, promišljeni potez na šahovskoj ploči života. Oni su majstori u skrivanju vlastitih osjećaja i namjera, a njihovo “poker lice” je gotovo nemoguće pročitati. Ako vam Škorpion odluči nešto zatajiti, budite sigurni da istinu vjerojatno nikada nećete saznati.

Vaga

Vage preziru sukobe više od ičega na svijetu. Njihova potreba za harmonijom i ravnotežom toliko je jaka da će često pribjeći “bijelim lažima” kako bi održale mir. Reći će vam da vam nova frizura stoji sjajno iako to ne misle ili će se složiti s vašim mišljenjem samo kako bi izbjegle raspravu. Njihov cilj nije prevariti, već stvoriti ugodnu atmosferu.

Vladari Venerom, planetom ljepote i ljubavi, Vage su iznimno šarmantne i diplomatične. Svojim ugodnim nastupom i sposobnošću da vide sve strane priče, mogu vas uvjeriti u gotovo bilo što. One ne lažu da bi manipulirale, već da bi bile voljene i prihvaćene, a ponekad je najlakši put do toga reći ljudima ono što žele čuti.

Ribe

Za Ribe, granica između istine i mašte često je vrlo tanka. Vladane Neptunom, planetom iluzija i snova, one žive u svom svijetu u kojem činjenice nisu uvijek najvažnije. Njihove laži često nisu svjesne; one toliko snažno vjeruju u verziju priče koju su stvorile u svojoj glavi da ona za njih postaje istina. One uljepšavaju stvarnost kako bi je učinile podnošljivijom.

Ribe su majstori izbjegavanja i eskapizma. Ako se suoče s neugodnom istinom, radije će stvoriti fantaziju u koju mogu pobjeći. Njihova sposobnost suosjećanja omogućuje im da točno osjete što druga osoba treba čuti kako bi se osjećala bolje, pa će bez problema servirati utješnu laž umjesto bolne istine. One ne lažu da bi povrijedile, već da bi zaštitile – i sebe i druge.

Iako ovi znakovi imaju sklonost kreativnom baratanju istinom, važno je zapamtiti da to ne definira njihov karakter u potpunosti. Njihova vještina često proizlazi iz inteligencije, empatije ili potrebe za zaštitom. U konačnici, svi mi ponekad uljepšamo stvarnost, no Blizanci, Škorpioni, Vage i Ribe u tome su jednostavno astrološki prvaci, piše index.

