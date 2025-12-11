Horoskopski znakovi koji će 2026. godine proći najteže životne testove

Ovi horoskopski znakovi morat će da se potrude više od ostalih, ali svaki prevladani izazov podići će ih na novi nivo.

Svemir im neće dozvoliti da ignorišu oblasti života koje zahtijevaju promjenu, a kroz upornost i naporan rad dočekaće svojih pet minuta slave. Bilo da je riječ o napuštanju posla koji ih guši ili izlasku iz emotivnog vrtloga, zvijezde im obećavaju uspjeh i zaslužene nagrade.

Ovan

Ovnovi, svemir počinje da vas testira već početkom 2026. godine, kada Saturn u februaru uđe u vaš znak. Astrolog Andrea Eliot objašnjava da je „Saturn planeta discipline, ograničenja, strukture, zrelosti i dugoročnog uspjeha“. Srećom, vi niste tip osobe koja bježi od izazova, a „Saturn će vam dati taj izazov“, dodala je Eliot, prenosi YourTango.

Ove godine mogli biste da dođete u iskušenje da postupate nepromišljeno, ali Saturn vas uči disciplinovanijem i strukturiranijem pristupu. U početku ćete se možda osjećati sputano, ali važno je da nastavite da idete naprijed. Kroz ta ograničenja i izazove izrašćete u svoju najzreliju verziju.

Vodolija

Vodolije, tranzit Plutona kroz vaš znak u narednih 18 godina sam po sebi je veliki svemirski test, ali 2026. donosi i dodatni pritisak Sjevernog čvora koji ulazi u vaš znak krajem jula. Kad tome dodamo i pomračenje Sunca u Vodoliji u februaru, jasno je da 2026. neće biti laka godina.

Iako se situacija može činiti teškom, prepreke će vas oblikovati i učiniti jačima. Očekujte dubinski napredak – naučićete da se bolje nosite s ljudima i dublje upoznate sami sebe.

Lav

Lavovi, „imaćete Južni čvor u svom znaku“, objasnila je Eliot, što „predstavlja stvari kojih moramo da se riješimo jer nam više ne služe“. Bilo da je riječ o toksičnim odnosima, lošim prijateljstvima ili poslovima koji vas iscrpljuju, svemir testira vašu spremnost da se oslobodite tereta kako biste istinski napredovali.

Srećom, od kraja juna imaćete pomoć Jupitera u svom znak, „koji donosi sreću, obilje i prosperitet“. Ako uspijete da prođete kroz transformaciju i odbacite ono što vas koči, očekuje vas obilje kakvo još niste doživjeli.

Vaga

Vage, ulazak Saturna u Ovna u februaru postaviće ga direktno nasuprot vašem znaku, a ta energija je obično „vrlo izazovna“, ističe Eliot. Zbog toga ćete se tokom cijele 2026. suočavati sa preprekama.

Ipak, savladavanje teških trenutaka učiniće vas jačima i spremnijima za sve što slijedi. Čak i kada postane teško, vjerujte da se sve događa s razlogom – svemir vas sprema za novu fazu života, piše Sensa.

Facebook komentari