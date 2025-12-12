Japan pogodio zemljotres od 6,7 stepeni, izdato upozorenje za cunami

Zemljotres magnitude 6.7 pogodio je u petak u ranim jutarnjim satima sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za tsunami.

Potres se dogodio na dubini od 20 kilometara u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od jednog metra.

Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabilježen je oko sat nakon prvog na području Hokaida, pišu Vijesti.ba.

