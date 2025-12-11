Datum rođenja otkriva hoćete li biti bogati. Je li vaš na popisu?

Dan vašeg rođenja označava početak života, a prema numerologiji, može otkriti mnogo toga o vama – od osobnosti i talenata do potencijala za financijski uspjeh. Upravo se na tu temu osvrnuo i kreator sadržaja Oriental Divination u nedavnom TikTok videu, podijelivši šest datuma rođenja koji, kako tvrdi, ukazuju na život u financijskom obilju.

Rođeni 1. ili 4. u mjesecu

“Ljudi rođeni ovih dana blagoslovljeni su bogatstvom od rođenja”, rekao je. “Imaju snažnu vezu s božanskom energijom i, bez obzira iz kakve obitelji dolaze, predodređeni su za uspjeh i obilje.”

Numerologija tumači da su osobe rođene prvog u mjesecu neovisni mislioci, prirodni vođe i pravi vizionari. Također ih opisuje kao ambiciozne, usmjerene na ciljeve i otporne – sve su to kvalitete koje zasigurno pomažu u postizanju financijskog uspjeha.

S druge strane, ljudi rođeni četvrtog u mjesecu posjeduju drugačije, ali jednako vrijedne osobine. Poznati su po svojoj marljivosti, upornosti i pouzdanosti, a rijetko tko može zaraditi novac bez truda i dosljednosti.

Rođeni 7. ili 9. u mjesecu

Oriental Divination napominje da “ovi datumi proizvode male sretne zvijezde”, a rođeni sedmog ili devetog u mjesecu imaju posebnu sreću kada je riječ o poslovnim pothvatima, uspjehu u karijeri i zaradi.

Ljudi rođeni sedmog imaju snažnu intuiciju i oštar intelekt. Međutim, kako bi u potpunosti iskoristili svoje darove, portal World Numerology preporučuje da se usredotoče na jedan karijerni put, umjesto da skaču s jednog na drugi. “Možete i trebate se specijalizirati u jednom određenom području kako biste u potpunosti iskoristili svoje sposobnosti i svoje prirodne intelektualne darove”, navodi se.

Oni rođeni devetog po prirodi su empatični, suosjećajni i imaju humanitarni duh. Obično privlače novac bez previše truda te mogu primiti neočekivano nasljedstvo ili neki drugi iznenadni priljev novca. Velike su šanse da će svoje financijsko obilje iskoristiti kako bi pomogli drugima i učinili svijet boljim mjestom.

Rođeni 18. ili 19. u mjesecu

Za one rođene na ove datume, Oriental Divination tvrdi da nisu samo predodređeni za uspjeh, već da postanu milijunaši. “Ti su pojedinci prirodno vezani za bogatstvo i predodređeni su da budu veliki šefovi u budućnosti”, rekao je. “Ističu se svojim talentom i napornim radom.”

Prema numerologiji, ljudi rođeni 18. u bilo kojem mjesecu ambiciozni su, samouvjereni i strateški nastrojeni. Sposobni su organizirati i inspirirati druge, što ih čini prirodnim vođama. Ipak, World Numerology upozorava da ne bi trebali ishitreno ulaziti u prvo područje koje im privuče pažnju. “[Morate] biti spremni uzeti si vremena prije odabira profesije”, piše na portalu.

Osobe rođene 19. u mjesecu slično su ambiciozne i imaju duboku želju za neovisnošću, uspjehom i moći. Ne boje se preuzeti velike rizike, što im se, srećom, često isplati. Njihova odlučnost u kombinaciji s kreativnošću znači da imaju sposobnost postići velike i profitabilne stvari, piše index.

