Izbjegnite skupe popravke: Ove stvari nikada ne biste trebali bacati u WC školjku

Neke od tih stvari djeluju bezopasno, ali se u cijevima zadržavaju, gomilaju i uzrokuju ozbiljne blokade.

Iako su praktične, vlažne maramice se ne razgrađuju kao obični toaletni papir i predstavljaju jedan od najčešćih uzroka začepljenja odvoda. Vodoinstalateri ističu da upravo one prave najveće probleme u kanalizacijskim sistemima. Iz istog razloga ne preporučuje se bacanje papirnih ubrusa ili maramica za skidanje šminke, jer su napravljene da zadrže vlagu i ostanu čvrste, što ih čini neprimjerenim za odvod. Umjesto toga, preporučuje se držanje male kante za smeće pored WC-a.

Iako se čini praktično baciti dlake iz četke direktno u WC, to je loša ideja. Dugi pramenovi lako se hvataju za unutrašnjost cijevi i stvaraju čep, baš kao što se dešava u odvodima umivaonika i tuševa.

Proizvodi od vate, poput kuglica i štapića za uši, ne raspadaju se u vodi, pa se lako zaglavljuju u cijevima. Isto važi i za tampone i uloške, koji su napravljeni od materijala koji upijaju veliku količinu tečnosti – što ih čini posebno rizičnim za kanalizaciju.

Žvakaća guma se gotovo uopće ne razgrađuje. Jednom kada završi u cijevima, može doprinijeti začepljenju.

Masnoće koje se izlijevaju u WC školjku ili sudoper brzo se stvrdnu i talože na zidovima cijevi. One zatim privlače druge čestice i postaju osnova za ozbiljna začepljenja.

Lijekove ne treba bacati u WC. Osim ako se ne nalaze na zvaničnom spisku lijekova koje je sigurno isprati niz odvod, najbolje ih je odložiti u smeće, prenosi Klix.

