Noćni grčevi: Zašto nastaju i kako ih spriječiti

Zašto dolazi do noćnih grčeva?

Iako tačan uzrok nije potpuno jasan, jedan od najčešćih razloga povezan je s položajem tijela tokom spavanja. Spavanje s ispruženim stopalima skraćuje mišiće lista, čineći ih osjetljivim na nenadane kontrakcije. Dodatno, dugotrajno stajanje ili sjedenje tokom dana, kao i intenzivna ili naglo pojačana fizička aktivnost, mogu iscrpiti mišiće i potaknuti njihovo grčenje.

Manjak magnezija još je jedan čest čimbenik, kao i fizičko prenaprezanje, posebno ako mišići nisu dovoljno zagrijani. Stručnjaci savjetuju jednostavne vježbe istezanja. U najvećem broju slučajeva noćni grčevi nisu razlog za zabrinutost.

Kako spriječiti pojavu grčeva?

Prevencija započinje blagim aktivnostima pred kraj dana. Kratka šetnja ili vožnja bicikla mogu znatno smanjiti vjerojatnost noćnih grčeva. Važan je i izbor obuće – udobna i dobro prilagođena stopalu. Neki će od pomoći imati i dodatke prehrani, poput magnezija ili vitamina D. Prije spavanja preporučuje se popiti šoljicu čaja od kamilice, poznatog po umirujućem učinku na mišiće.

Šta učiniti kada nastupi grč?

Kada se grč javi, mišić treba polako istegnuti i lagano izmasirati, a ako je moguće nakratko prošetati po sobi. Topli oblozi, tuširanje toplom vodom i nježna masaža mnogima donose olakšanje.

Kada potražiti pomoć?

Ljekaru se treba javiti ako su grčevi izrazito bolni, učestali ili traju duže od deset minuta. Poseban oprez potreban je ako postoji rana na nozi, jer infekcija može potaknuti grčenje mišića. Također, izloženost toksičnim tvarima poput žive ili olova, praćena grčevima, zahtijeva hitnu procjenu stručnjaka, prenosi Avaz.

