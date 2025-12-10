Lana Pudar najbolji sportista BiH u 2025. godini…

U svečanom ambijentu multimedijalne sale Olimpijskog komiteta BiH sinoć je održana 14. po redu manifestacija ”Izbor sportiste godine” u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i uz specijalno pokroviteljstvo Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za sportistu 2025. godine proglašena je najbolja bh. plivačica Lana Pudar.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam i ovu godinu izabrana za najbolju sportistkinju Bosne i Hercegovine. Ova nagrada će mi sigurno biti značajna motivacija u daljnjem radu. Ovdje na Univerzitetu Virdžinija, vrijedno radim i treniram i predstavljam svoju zemlju sa ponosom. Trudim se da i u narednom periodu donesem mnogo rezultata koji će nas obradovati kao i u prethodnom periodu. Hvala Vam na podršci i povjerenju i na tome što zajedno gradimo bolju i ljepšu budućnost bosanskohercegovačkog sporta – poručila je Pudar.

U ime Olimpijske porodice Bosne i Hercegovine prisutnima se obratio Predsjednik OKBiH akademik prof. dr Izet Rađo.

– ‘Danas smo ovdje da proslavimo sport, ali i da proslavimo vrijednosti koje sport nosi: odgovornost, posvećenost, hrabrost i zajedništvo. To su vrijednosti koje ne pripadaju samo stadionima i dvoranama, to su vrijednosti koje oblikuju društvo. OKBiH je mjesto gdje se piše drugačija priča, priča o boljem, plemenitijem sutra, gdje svaki sportista, trener i građanin Bosne i Hercegovine postaje partner u stvaranju humanije budućnosti. To je naša obaveza, naša čast i naš put. Ove godine, naši šampioni pokazali su ono najvažnije: da nije presudno odakle dolaziš, nego s koliko srca ideš naprijed. Vi ste dokazali da mala zemlja postaje velika kroz velike ljude. I zato večeras kažem jasno i glasno: ponosni smo na svakog od vas. Ali, kao predsjednik Olimpijskog komiteta, dužnost mi je reći i ono što se ponekad prešuti: naši sportisti uspijevaju zahvaljujući sebi, a ne zahvaljujući sistemu. To se mora promijeniti. Država koja želi napredak mora imati strategiju, stabilno finansiranje, infrastrukturu, medicinski nadzor, programe podrške, stručne timove i jasna pravila i kriterije. Zapamtite medalja ne svijetli samo na prsima — ona svijetli u očima ljudi koje ste inspirisali, godinama kasnije. Budite ponosni na sebe. Budite hrabri. Budite glasnici zemlje koja vas treba, možda više nego što mislite. Neka ova noć bude potvrda da smo na pravom putu. Neka bude poziv da država i institucije konačno stanu uz one koji nas predstavljaju s ponosom. I neka bude obećanje da ćemo graditi sportsku kulturu koja našoj djeci daje šansu da ostvare svoje snove – rekao je Rađa.

Lista dobitnika nagrada: Najbolja mlada sportistkinja u kategoriji juniorki su Tea Kovačević, tenis i Zakira Pušina, streljaštvo.

Najbolji mladi sportista u kategoriji juniora su Anur Mehić, skijanje i Enhar Mahmić, atletika.

Najuspješniji sportski klub je Taekwondo klub “Novi Grad Sarajevo“.

Najuspješnija Reprezentacija Bosne i Hercegovine je muška seniorska reprezentacija u košarci.

Najuspješniji trener je Damir Đedović, plivanje.

Specijalne nagrade OKBiH: Za promociju sporta i Olimpijskih vrijednosti – Specijalna olimpijada reprezentacija BiH.

Promotori sporta Bosne i Hercegovine su: Vaterpolo reprezentacija U16, Borsa Open – Evropski Top Judo turnir, Jelena Stojanović, kickbox i Allem Merdan, kickbox.

Sportista ili ekipa iz porodice neolimpijskih sportova: Kenan Šiljak, karate, Emina Sipović, karate, ITF reprezentacija, Mario Kojić, motociklizam, Haris Jusufbašić, aeromodelarstvo.

Posebna nagrada za istaknuti sportski rezultat: Ismail Barlov, paraplivanje, Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci, Amir Memišević, streljaštvo, Zerina Vrabac, plivanje, Nino Šeremet, taekwondo, Sejfo Šehović, powerlifting, Nagrada za podršku u radu OKBiH – Sponzori OK BiH: Coca Cola, BH Telecom, Lutrija Bosne i Hercegovine, Number 1, Energoinvest.

Nagrada za medijsku promociju olimpijskih vrijednosti – Admir Salihović, FACE TV.

Za uspješan dugogodišnji trenerski rad: Haris Husić, taekwondo.

Ambasador sporta: Sergej Barbarez, fudbal.

Nagrada za životno djelo: Mirsad Fazlagić, fudbal.

Najbolja sportiskinja u seniorskoj konkurenciji: Lana Pudar, plivanje.

Najbolji sportista u seniorskoj konkurenciji: Enhar Mahmić, atletika.

Sportista godine: Lana Pudar.

U okviru manifestacije dodjeljene su diplome Međunarodnog olimpijskog komiteta polaznicima Naprednih kurseva menadžmenta u sportu, 15 polaznika iz bh. sportskih saveza i MCP BiH je uspješno završilo program.

Takođe je promovisana realizacija projekta OCEAN u sklopu kojeg smo dobili prvog Climate Change Officer-a za Bosnu i Hercegovinu, doc. dr Maju Đurić.

Izbor sportiste 2025. godine održan je u prisustvu najeminentnijih lica bosanskohercegovačkog sporta i sportske javnosti, saopćeno je iz OKBiH, piše Fena.

