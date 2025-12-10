Japan izdao upozorenje na “megazemljotres”

“Megazemljotres” bi mogao pogoditi sjevernu obalu glavnog japanskog otoka u narednoj sedmici, saopćile su vlasti u rijetkom upozorenju nakon što je u ponedjeljak regiju pogodio zemljotres magnitude 7,5.

Zvaničnici Japanske meteorološke agencije (JMA) rekli su da zemljotres u ponedjeljak, koji je pogodio u 23.15 sati uz pacifičku obalu prefekture Aomori na dubini od 54 km, povećava šansu za zemljotres slične ili veće magnitude u istoj regiji u narednoj sedmici.

Ovo je prvi put da je agencija izdala upozorenje za megazemljotres (magnitude 8,0 ili više) za obalne regije Hokkaida i Sanriku otkako je sistem uveden u decembru 2022. godine, prema lokalnom listu Asahi.

Tsukasa Morikubo, zvaničnik Kabineta za upravljanje katastrofama, rekao je na konferenciji za medije u utorak da bi megazemljotres mogao pogoditi duž Japanskog rova i Kurilskog rova uz Hokkaido kao posljedica ponedjeljakovog podrhtavanja.

– Nije jasno hoće li doći do velikog zemljotresa – rekao je Morikubo. “Ali, svi bi trebali poslušati poziv da preduzmu mjere opreza kako bi zaštitili vlastite živote.”

Zemljotres u ponedjeljak bio je dovoljno jak da izazove cunamije visine 60 cm, povrijedi najmanje 30 osoba i izazove naredbe za evakuaciju za oko 90.000 stanovnika. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju podrhtavanje koje je onemogućilo ljudima da stoje. Fotografije posljedica prikazale su pukotine na cestama i oštećenja nekih zgrada u Aomoriju, a čak su neki stanovnici Tokija, udaljeni više od 560 km, rekli da su osjetili potres.

Prema Centrima za istraživanje zemljotresa Japana, zemljotresi magnitude 8,0 ili više smatraju se megazemljotresima. Oni se često dešavaju kada se jedna od dvije sudarajuće tektonske ploče podvlači ispod druge, stvarajući zone subdukcije. Japan je okružen mnogim ovim zonama, poznatim po povećanoj vulkanskoj i seizmičkoj aktivnosti.

Takvi zemljotresi mogu izazvati snažno podrhtavanje na širokim područjima, s epicentrima koji se protežu i do 100–200 km, pišu Vijesti..

Facebook komentari