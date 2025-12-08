VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA BIKA ZA 2026. GODINU – Postavljanje potpuno novih temelja

Godina 2026. za Bika je godina tihog, ali dubokog zaokreta – izvana se možda ne vidi velika drama, ali iznutra završavate jedno dugo poglavlje. Saturn i Neptun u Vašem dvanaestom polju postupno izvlače na površinu sve što ste godinama gurali u stranu i traže da se ozbiljnije posvetite sebi, svom miru i podsvjesnim obrascima. Istovremeno, Uran završava svoj prolazak kroz Vaš znak pa se polako oslobađate najintenzivnijih potresa posljednjih godina i spremate teren za novi način zarade i drugačiji odnos prema vlastitoj vrijednosti. Pluton u Vodenjaku snažno aktivira područje karijere i životnog smjera pa postaje teško ignorirati što Vas više ne ispunjava u poslu i ulozi koju imate u svijetu. Jupiter tijekom godine naglašava najprije učenje i kretanje, a zatim dom i obitelj pa 2026. postaje godina u kojoj se ono što radite, gdje živite i kako se osjećate u vlastitoj koži sve više spaja u jednu jasniju cjelinu.

Saturn i Neptun nalaze se u Ovnu, dakle u Vašem dvanaestom polju u solarnoj karti Bika – području podsvijesti, povlačenja, završetaka i dubokog unutarnjeg čišćenja. To je vrlo rijetka kombinacija: Saturn ulazi u Ovna oko 13. veljače 2026. i tijekom godine prolazi od 0° do oko 14° Ovna, pri čemu je retrogradan od 26.7. do 10.12..

Neptun se početkom 2026. trajno useljava u Ovna pa se Saturn i Neptun susreću na samom početku znaka i otvaraju potpuno novi ciklus za kolektiv – i za Vas osobno.

Istovremeno, Jupiter je u Raku do 30.6. (treće polje Bika – učenje, komunikacija, putovanja na kraće relacije), a zatim ulazi u Lava i ostatak godine provodi u Vašem četvrtom polju – domu, obitelji i unutarnjim temeljima.

Uran završava svoj višegodišnji boravak u Vašem znaku i na proljeće prelazi u Blizance, gdje od 26.4.2026. nastavlja priču u Vašem polju novca i osobnih vrijednosti.

Pluton je već u Vodenjaku i cijelu 2026. kreće se između 3° i 5° tog znaka, što za Bika aktivira deseto polje – karijeru, status i životni smjer.

Na to se nadovezuju četiri pomrčine: Sunce u Vodenjaku 17.2., Mjesec u Djevici 3.3., Sunce u Lavu 12.8. i Mjesec u Ribama 28.8. – sve na stupnjevima snažno povezanima s Vašim poljima karijere, doma, ljubavi, djece, prijatelja i planova za budućnost.

Za Bika se cijela godina može sažeti ovako: vani možda ne izgleda dramatično kao 2018.–2025., ali unutra se odvija završni čin jednog dugog poglavlja i polagano postavljanje potpuno novih temelja.

Zdravlje i vitalnost

Zdravlje 2026. kod Bika nije nužno “burno”, ali je osjetljivo na sve što gurate pod tepih. Saturn u Vašem dvanaestom polju često donosi suočavanje s posljedicama dugotrajnog stresa, potisnutih emocija i dugova prema vlastitom tijelu – onih situacija gdje ste godinama “gutali” i nastavljali dalje.

Neptun u istom području pojačava potrebu za snom, tišinom, povlačenjem i kontaktom s vlastitom podsviješću. Ako nastavite živjeti na prebrzom ritmu, tijelo može početi “pričati” kroz simptome koje je teško jasno definirati: iscrpljenost, pad imuniteta, psihosomatske tegobe, oscilacije raspoloženja.

Ako, pak, poslušate ovaj tranzit, 2026. može biti godina u kojoj napokon prihvatite da Vam treba više odmora, manje buke i više iskrenog rada na sebi.

Prva polovica godine je pod utjecajem Jupitera u Raku pa dobro reagirate na sve što uključuje kretanje “na kratko”: kraća putovanja, šetnje, vožnje, svakodnevno hodanje, laganu rekreaciju. Dobre navike u svakodnevici tada je lakše uvesti i održavati, i one znatno pomažu živčanom sustavu. Jupiter je pritom retrogradan u Raku do 11.3. pa do tog datuma više preispitujete nego što gurate naprijed; nakon toga lakše vidite rezultate.

Od ljeta, kada Jupiter prijeđe u Lava i naglasi polje doma, važan dio zdravstvene priče postaje atmosfera u prostoru u kojem živite. Ako je kuća ili stan kaotičan, pretrpan, konflikatan ili energetski “težak”, tijelo to puno snažnije osjeća. Uloženi trud u uređenje prostora, slobodan zrak, prirodno svjetlo i osjećaj sigurnosti tada se doslovno vidi na razini tijela i živaca.

Dobra vijest je da 2026. nema Mars retrogradno kretanje pa energija ne ide u klasične “zastoj – pa nagli nalet” obrasce; ritam je ravniji, ali je i dalje podložan Saturnu i Neptunu – što znači da prebrz tempo kroz duže razdoblje jednostavno neće proći bez računa.

Posao, karijera i novac

Na poslovnom planu 2026. Vam ne donosi nužno nagle preokrete iz mjeseca u mjesec, ali donosi duboko preusmjeravanje smjera.

Pluton u Vodenjaku mijenja način na koji doživljavate karijeru, autoritet i javnu ulogu. Tijekom 2026. kreće se između 2° i 5° Vodenjaka i pritom je retrogradan od 6.5. do 15.10. pa se više puta vraća na iste stupnjeve.

Za Bika to znači da se kroz cijelu godinu vraćate istoj temi: što za Vas danas znači “uspjeh”? Je li to titula, sigurna plaća, osjećaj smisla, mogućnost da radite po svom – ili neka kombinacija? Veze s nadređenima, institucijama i sustavima u kojima radite mogu postati vrlo intenzivne: ili uđete dublje u moćnije pozicije, ili shvatite da ne možete više pristajati na stare kompromise.

Jupiter u Raku do kraja lipnja/juna otvara prostor za učenje, pisanje, pregovore, kraća putovanja i razvoj vještina. To je razdoblje u kojem se isplati ulagati u edukacije, tečajeve, jezike, komunikacijske vještine, marketing – sve što poboljšava Vašu “vidljivost” i pokretljivost. Mnogi Bikovi mogu u ovom periodu imati više posla s braćom, susjedima, lokalnom zajednicom ili radom koji uključuje stalno kretanje.

Od ljeta, s Jupiterom u Lavu, fokus se seli na četvrto polje – dom i temelje. Za posao to može značiti dvije stvari: ili sve više radite iz kuće (home office, obiteljski biznis, privatna praksa), ili Vaše odluke o karijeri sve više ovise o pitanju “gdje i s kim želim živjeti”. Kod nekih Bikova ovo je klasičan tranzit preseljenja, ulaganja u nekretninu, preuređenja ili vraćanja nekom obiteljskom poslu.

Što se novca tiče, 2026. je godina u kojoj polako izlazite iz najburnije faze Urana u Vašem znaku. Uran je u travnju još uvijek u kasnim stupnjevima Bika (oko 26°), ali 26. travnja ponovno ulazi u Blizance i počinje dug ciklus koji zahvaća Vaše polje zarade, resursa i osobnih vrijednosti.

To znači da se do proljeća dovršava jedan veliki proces redefinicije identiteta (kako se predstavljate, što smijete, koliko slobode dopuštate sebi), a zatim se ista tema polako seli na financije: kako zarađujete, na što trošite, koliko ste spremni biti fleksibilni i inovativni.

U narednim godinama Uran u Blizancima često donosi promjene modela prihoda – više izvora, više online rada, više projekata, manje klasičnog “jedno radno mjesto za sve”. 2026. je uvod u to: možda još ne mijenjate sve, ali počinjete razmišljati drugačije o sigurnosti.

Ljubav i odnosi

Ljubavni život Bika 2026. je pod utjecajem dviju glavnih priča: pomrčina na osi Djevica–Ribe i jake aktivnosti u Vodenjaku i Lavu.

Totalna lunarna pomrčina u Djevici 3.3. pada u Vaše polje ljubavi, djece, kreativnosti i osobnog zadovoljstva, dok se dvije pomrčine u Ribama (zadnje u ciklusu 2025.–2026.) tiču Vaših prijatelja, grupa i plana za budućnost.

Za neke Bikove ovo znači vrlo konkretne prekretnice: kraj jedne ljubavne priče koja je dugo bila nesigurna, početak odnosa koji ima više zajedničke vizije, odluke oko djece, ili snažnu promjenu u krugu prijatelja – netko nov ulazi u Vaš život, a netko se polako udaljava.

Saturn i Neptun u dvanaestom polju djeluju na odnose iznutra. Stare neizrečene zamjerke, potisnute teme i tajne iz prošlih veza mogu ponovno izaći na površinu – ne nužno kroz isti odnos, nego kroz obrasce koje primjećujete kod sebe. Ako ste skloni ostajati predugo u odnosima “iz navike” ili iz straha od samoće, 2026. može biti godina u kojoj si to više ne možete opravdati.

Za slobodne Bikove, posebno je zanimljiv period od ljeta nadalje. Jupiter u Lavu naglašava četvrto polje pa privlačite ljude s kojima se osjećate “kao doma” – one s kojima se lako opustite, dijelite intimniji, obiteljski ili emotivniji prostor. To nisu nužno burne avanture, nego odnosi u kojima je važan osjećaj topline i pripadanja.

Istovremeno, pomrčina Sunca u Lavu 12.8. može donijeti važan događaj vezan uz dom i obitelj: zajednički život, preseljenje zbog veze, odluku da se neka priča ozbiljnije nastavi – ili, obratno, jasan uvid da se Vaš put i put partnera ne poklapaju na razini svakodnevice i života “pod istim krovom”.

Ako ste u dugoj vezi ili braku, 2026. nije nužno godina dramatičnih prekida, ali jest godina u kojoj postaje jasno gdje odnos “diše”, a gdje je zapeo. Pluton u Vodenjaku traži iskrenost oko ambicija i karijere: ako jedan partner očekuje da se drugi podredi njegovom putu, to može postajati sve teže. S druge strane, ako zajedno gradite novi smjer, ova godina može biti temelj za duboko transformativne zajedničke odluke.

Dom, obitelj i privatni život

Ovo je jedno od ključnih područja 2026. za Bikove. Jupiter u Lavu u drugoj polovici godine vrlo snažno naglašava Vaš dom, obitelj, korijene i emocionalne temelje. Ranije, dok je još u Raku, fokus je više na komunikaciji, braći, susjedima i svakodnevici, ali kako se približavamo ljetu, sve više razmišljate gdje i kako želite živjeti.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku u veljači/februaru zahvaća Vaše deseto polje, pa se tema posla i statusa direktno prelijeva na privatne odluke. Možete dobiti ponudu koja zahtijeva preseljenje, promijeniti grad, državu ili jednostavno dinamiku između poslovnog i privatnog života. U ožujku/martu, pomrčina u Djevici “priča” s istim tim temama kroz djecu, hobije i osobnu radost: vidite jasnije kako rasporediti vrijeme između karijere i onoga što Vas istinski veseli.

U kolovozu/avgustu se sve ponovno pojačava: totalna pomrčina Sunca u Lavu 12.8. i djelomična pomrčina Mjeseca u Ribama 28.8. zatvaraju jedan krug oko Vašeg doma, prijatelja i životnog smjera. Kod nekih Bikova to će biti trenutak velikog “da” – kupnja stana, ulazak u zajednički život, povratak u rodni kraj. Kod drugih može biti “ne više ovako” – napuštanje prostora koji Vas iscrpljuje ili dinamike u obitelji koja je došla do zida.

Ako ste dugo razmišljali o radu od kuće, obiteljskoj firmi ili nekom obliku kombiniranja posla i doma, 2026. nudi puno znakova da se time ozbiljnije pozabavite.

Osobni i duhovni razvoj

Ovdje se skriva možda najvažniji sloj ove godine. Saturn i Neptun u Vašem dvanaestom polju zatvaraju jedan vrlo dugačak ciklus. To je vrijeme kada se na površinu vraćaju teme koje niste stigli, smjeli ili željeli do kraja pogledati: stare tuge, neizraženi bijes, strahovi, krivnje, obrasci povlačenja i odgađanja. Saturn traži da preuzmete odgovornost – ne u smislu samookrivljavanja, nego u smislu: “Što sada mogu svjesno napraviti da izađem iz ovoga?” Neptun daje dublji osjećaj smisla, ali i testira granicu između zdrave duhovnosti i bijega.

Lunarni čvorovi u Ribama i Djevici (do većeg dijela 2026.) naglašavaju za Vas os prijatelji–ljubav, zajednica–moja radost. Sjeverni čvor u Ribama poziva da se više otvorite suradnji, grupama, viziji budućnosti koja nije samo Vaša, dok Južni čvor u Djevici traži puštanje perfekcionizma, pretjerane kontrole i scenarija u kojima sve mora biti “po mome da bi bilo dobro”.

Ako već radite na sebi – kroz terapiju, duhovni rad, astrologiju, energetske tehnike ili nešto sasvim treće – 2026. može biti godina dubokih uvida iza kojih stoje vrlo konkretne odluke: prekid jednog obrasca odnosa, promjena posla koji Vas guši, puštanje ljudi prema kojima ste se osjećali dužni, ali više nema stvarne bliskosti.

Pluton u Vodenjaku dodatno pojačava temu svrhe. Nije više dovoljno “raditi nešto sigurno” – želite osjećaj da ono što radite ima težinu, smisao i ulogu u nečemu većem. To ne znači da svi Bikovi moraju okrenuti život naglavačke, ali znači da ćete vrlo jasno osjetiti gdje ste “vlastita kočnica”, a gdje Vas okolina zaista sabotira.

Sažetak godine za Bika

Ako biste 2026. morali opisati u par rečenica, za Bika bi to bilo nešto ovako:

Iznutra završavate jedan veliki ciklus, čistite stare terete i ponovne obrasce.

Istovremeno polako postavljate nove temelje za karijeru, dom i način zarade.

Ljubav i odnosi prolaze kroz tihi, ali jasan filter – ono što je istinski, ostaje i produbljuje se, ono što je navika ili strah, polako se gasi.

Zdravlje Vam pokazuje gdje više nema prostora za ignoriranje vlastitih potreba.

Duhovni i psihološki rad prestaje biti “dodatak” i postaje stvarna osnova.

Za Bika, 2026. je godina u kojoj tiho, ali nepovratno mijenja smjer iznutra. Ono što sada osvijestite i otpustite, otvorit će prostor da sljedećih godina u Vaš znak uđu novi ciklusi i donesu plodove na posve drugačijoj, zrelijoj podlozi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

