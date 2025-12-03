Učinite cipele vodootpornima u nekoliko minuta

Znate li da svoje omiljene cipele možete zaštititi od kiše i snijega pomoću – pčelinjeg voska? Ako ga nemate, dobro će poslužiti i obična svijeća. I najbolje od svega, postupak je izuzetno jednostavan.

Nanesite vosak ili svijeću te lagano istrljajte cipele tako da ostane tanak bijeli sloj voska. Uključite fen na najjaču temperaturu i zagrijavajte cipele dok se vosak ne rastopi i ravnomjerno rasporedi po površini. Pričekajte i spremno je. Nakon nekoliko trenutaka, cipele su spremne za hodanje po kiši, snijegu ili blatnjavim ulicama,piše Avaz

Ova jednostavna metoda štiti razne vrste obuće – od kože i antilopa do platnenih tenisica, a daje im i blagi sjaj.

Savršen trik koji štedi novac i produžava život vašim omiljenim cipelama!

