Sezona Bika 2026.: Ozbiljniji odnos prema stvarnosti…

Sezona Bika gotovo uvijek otvara temu mjere, a 2026. to čini s dodatnom ozbiljnošću, jer se vrlo rano unutar tog ciklusa događa jedan od važnijih planetarnih prijelaza godine.

Sunce 20.4. ulazi u Bika i time otvara razdoblje koje u astrologiji uvijek vraća fokus na sigurnost, novac, tijelo, rad, svakodnevni ritam i osobne vrijednosti. Nakon sezone Ovna, koja ubrzava tempo i potiče na inicijativu, dolazi dio godine u kojem se više ne gleda samo što je pokrenuto, nego i što od toga može opstati.

Sada se naglasak se premješta na održivost. U prvi plan dolazi pitanje koliko su sadašnje navike, odnosi i planovi doista stabilni, koliko energije odlazi na stvari koje više nemaju težinu i koliko je svakodnevni život usklađen s onim što čovjeku stvarno treba.

Uran napušta Bika i zatvara jedno dugo poglavlje

Jedan od ključnih astroloških događaja ove sezone događa se 25.4., kada Uran prelazi iz Bika u Blizance. Time završava ciklus koji traje od 2018. i koji je kod mnogih snažno promijenio odnos prema sigurnosti, vrijednostima, zaradi, imovini i osjećaju oslonca u stvarnom svijetu.

Uran je kroz Bika godinama rastavljao stare definicije stabilnosti, otvarao nove modele rada i trošenja te tjerao na drukčije razumijevanje onoga što vrijedi čuvati. Njegov ulazak u Blizance premješta naglasak na komunikaciju, informacije, način razmišljanja, svakodnevnu mentalnu dinamiku i širenje novih ideja.

Zbog toga sezona Bika 2026. ima vrlo specifičan ton. Dok Sunce prolazi kroz znak koji traži kontinuitet i čvrst temelj, Uran iz tog istog prostora odlazi i ostavlja za sobom jasan trag: stari model sigurnosti više nije dovoljan. To se može osjetiti na vrlo konkretnim razinama. Kod nekoga će to biti novac, kod nekoga posao, kod nekoga odnos prema vremenu, potrošnji ili vlastitom tijelu.

Važan zaključak ove sezone glasi jednostavno: ono što ima stvarnu vrijednost može se dodatno učvrstiti, a ono što je dugo opstajalo samo po inerciji teško će zadržati istu snagu.

Pun Mjesec otvara pitanja povjerenja, kontrole i unutarnje sigurnosti

Prvi snažan vrhunac sezone dolazi 1.5., kada nastupa pun Mjesec u 19:23. Ova lunacija pada na os Bik–Škorpion, a to gotovo uvijek otvara teme vezane uz povjerenje, emocionalnu izloženost, zajedničke resurse, dugove, vezanosti i potrebu da se prepozna razlika između stvarne sigurnosti i potrebe za kontrolom.

Pun Mjesec u Škorpionu rijetko prolazi površno. On donosi razotkrivanje onoga što je već duže prisutno ispod površine, ali još nije bilo dovoljno jasno artikulirano. Početak 5. mjeseca zato može donijeti vrlo precizne uvide. Neki će se suočiti s pitanjima koja se tiču novca ili raspodjele odgovornosti. Drugi će jasnije vidjeti stanje vlastitih odnosa. Treći će osjetiti da više nema smisla ulagati energiju u dinamiku koja se održava samo zato što je poznata.

U takvim trenucima sezona Bika pokazuje svoju ozbiljnu stranu. Ona traži trezven pogled na stvarnost i ne ostavlja puno prostora za uljepšavanje onoga što traži jasan rez ili ozbiljniju promjenu.

Merkur 3.5. ulazi u Bika i vraća misaoni red

Nakon intenzivnog početka svibnja/maja dolazi tranzit koji unosi više reda i racionalnosti. Merkur 3.5. ulazi u Bika i ostaje u tom znaku do 17.5. Taj prijelaz vraća fokus na činjenice, rokove, konkretne brojke i sve ono što traži stabilniji misaoni okvir. Komunikacija postaje sporija, ali preciznija. Odluke dobivaju više težine, jer se donose s većim osjećajem za posljedice i trajanje.

U ovom dijelu sezone lakše je organizirati financije, uspostaviti realnije prioritete i sagledati što je stvarno izvedivo. To je važan pomak jer pomaže da ono što je pun Mjesec otvorio dobije konkretniji oblik.

Kad Merkur prolazi kroz Bika, razgovori o novcu, poslu, troškovima, rasporedu i granicama više ne ostaju na dojmu ili trenutnoj reakciji. Sve postaje odmjerenije i jasnije. U tom razdoblju do izražaja dolazi sposobnost da se život ne vodi impulsom, nego kriterijem, planom i osjećajem za realnu vrijednost.

Mlad Mjesec 16.5. otvara prostor za novi temelj

Drugi veliki vrhunac sezone dolazi 16.5., kada u Zagrebu u 22:01 nastupa mlad Mjesec. Ova lunacija snažno naglašava temu novog početka u području vrijednosti, resursa, rada, navika i načina na koji se gradi svakodnevna stabilnost. Za razliku od impulzivnih početaka, mlad Mjesec u Biku traži odluke koje imaju čvrstu osnovu. Sve što tada krene treba imati potencijal za trajanje, a ne samo početni zamah.

Zato je sredina 5. mjeseca iznimno važna za sve što se tiče organizacije života, financijske strukture, odnosa prema tijelu, dugoročnih planova i ozbiljnijeg upravljanja energijom.

Ovo je trenutak u kojem se lako vidi razlika između želje i namjere. Želja ostaje apstraktna dok se ne pretvori u ritam, odluku i praksu. Namjera, s druge strane, ulazi u svakodnevicu i dobiva oblik. U tome je i glavna snaga ove lunacije. Ona podržava sve što je jednostavno, jasno i provedivo.

Sezona Bika tada pokazuje svoju najkorisniju kvalitetu: sposobnost da ono što je vrijedno dobije korijen, strukturu i kontinuitet.

Završnica sezone mijenja raspored snaga

Posljednji dani ciklusa donose nekoliko važnih pomaka. Merkur 17.5. ulazi u Blizance, a 19.5. Mars prelazi u Bika i Venera ulazi u Raka. Pred sam kraj sezone Sunce napušta Bika i ulazi u Blizance. Završnica zato ima drukčiji ritam od početka. Mentalna dinamika ponovno se ubrzava, ali Mars u Biku daje jači osjećaj upornosti, izdržljivosti i potrebe da se ono što je odlučeno doista provede. Venera u Raku pritom pojačava temu emocionalne sigurnosti, bliskosti i potrebe da se zaštiti ono što čovjek doživljava kao svoje najvažnije intimno uporište.

To znači da sezona ne završava spektaklom, nego vrlo jasnim pomakom u unutarnjem kriteriju. Nakon nje ostaje preciznija slika o tome što vrijedi čuvati, što treba dalje razvijati, a što više ne zaslužuje ulaganje vremena i energije. To je i njezina glavna poruka. Stabilnost nije stvar dojma.

Ona se gradi kroz jasne odluke, realne granice i spremnost da se razlikuje ono što ima sadržaj od onoga što opstaje samo zato što je dugo bilo prisutno.

Što sezona Bika 2026. u konačnici traži

U konačnici, sezona Bika 2026. traži ozbiljan odnos prema stvarnosti. Traži da se život prestane održavati na autopilotu i da se mirnije, trezvenije i točnije procijeni gdje odlazi energija, novac i pažnja.

Uranov izlazak iz Bika dodatno pojačava tu potrebu, jer pokazuje da je jedno dulje razdoblje preoblikovanja temelja završilo i da sada počinje nova faza u kojoj će presudnu ulogu imati način razmišljanja, komunikacija i sposobnost prilagodbe.

Zato ovo razdoblje može biti vrlo korisno za svakoga tko je spreman pojednostaviti život, urediti prioritete i vratiti težinu onome što je doista bitno. U toj jasnoći nalazi se i stvarna snaga sezone Bika. Ne u velikim riječima, nego u čvrstoj odluci da se živi na temelju onoga što ima trajnu vrijednost.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari