Stiže pun Mjesec u Blizancima: 5. decembar je ključan, mijenja sudbinu ova 4 znaka

Kada Mjesec 5. decembra pređe u sazvježđe Blizanaca, pažnja će svima popustiti, a reakcije neće uvijek biti adekvatne. Zbog toga sve velike kupovine treba obavljati sa oprezom. Osim toga, postoji velika vjerovatnoća da ćete naletjeti na prevarante.

Petog decembra, Mjesec pada pod uticaj zvezde Aldebaran. Ona je sveta, ali je i usko povezana sa manifestacijom zla, simbolizujući grubost, bes, opasnost. Prekomjerno ispoljavanje emocija neće proći bez posljedica. Svi će biti pogođeni, a posebno Blizanci, Strijelci, Ribe i Djevice, navodi ugledni stručnjak za astrologiju.

Pun Mjesec u Blizancima donosi pojačanu mentalnu energiju, živahnu komunikaciju i talas znatiželje koji otvara nova pitanja, ali i rješenja.

Ovo je trenutak kada se misli ubrzavaju, informacije se gomilaju, a ljudi osjećaju snažniju potrebu da se izraze, podijele svoje ideje ili napokon kažu ono što su dugo držali u sebi.

Pun Mjesec imaće uticaj dvije nedjelje, a simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa.

Završetak onoga što je započeto

Kod mnogih se javlja želja da završe započete obaveze ili razjasne situacije koje su bile nejasne, jer Blizanci traže jasnoću i logiku, čak i usred emocionalne napetosti koju pun Mjesec nosi.

Ovaj uticaj donosi i naglašenu društvenost, lakše se povezujete sa drugima, razgovori teku spontano, a teme se brzo smenjuju. Emocije mogu biti izražene kroz riječi, pa se sve doživljava intenzivnije upravo mentalnim putem. Ako postoji nešto što vas muči, sada ćete lakše moći da to da formulišete. Istovremeno, impulsivnost u komunikaciji će biti pojačana, pa je važno zda zastanemo prije nego što nešto „izleti“.

Iznenadne odluke

Pun Mjesec u Blizancima često donosi iznenadne odluke i trenutke kada shvatite šta vam je zaista važno. Mnogi će osjetiti poriv da promene način razmišljanja, uvedu nove rutine učenja ili se oslobode informacija i misli koje im stvaraju pritisak.

Ovo je vrijeme kada intuicija i logika rade zajedno, pa se otvaraju vrata ka novim idejama, rješenjima i mogućnostima koje ranije možda niste primjećivali, prenosi Novi.

