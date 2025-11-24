Zašto muškarci ostaju u vezama koje ih ne čine sretnima

Emocionalni razlozi, društvena očekivanja i strah od promjene često imaju veću ulogu nego što se na prvi pogled čini. Mnogi muškarci ostaju zato što vjeruju da je to “ispravno” ili jer ne znaju kako prekinuti bez osjećaja krivnje.

Razumijevanje ovih razloga pomaže da se cijela slika muško-ženskih odnosa sagleda dublje i realnije. Prema mišljenju terapeutkinje Mitzi Bockmann, postoji devet razloga zašto toliko dobrih muškaraca ostaje u vezama koje ih ne čine sretnima.

Ne žele partnerici uzrokovati bol

Većina muškaraca brine da će povrijediti ženu, posebno onu s kojom su bili emocionalno povezani. Kao rezultat toga, čine sve što mogu kako ne bi ženi nanijeli bol, a to samo pogoršava stvari. Terapeutkinja Bockmann ističe da muškarci trebaju biti iskreni.

“Nisi sam. Mnogi muškarci to rade. Međutim, time ćeš svojoj djevojci samo uzrokovati još više boli. Umjesto da joj strgneš flaster i izazoveš brzi nalet intenzivne boli, postupno ga skidaš kako bi ublažio bol i natjerao je da još više pati. Ironično, zar ne”, navela je.

Stvarnost je takva da ako prekinete s djevojkom da ćete je najvjerovatnije povrijediti. Prekidi bole, ali ona će to preboljeti. Možda će malo patiti, ali s vremenom će biti dobro. Budući da ste imali snage pustiti je, imat će priliku pronaći nekoga ko je voli i želi živjeti sretno s njom do kraja života.

Ne žele ponovno početi izlaziti

Toliko ljudi ostaje s nekim ko nije prava osoba jer se ne žele vratiti u svijet izlazaka. Svijet izlazaka nije uvijek zabavan i iscrpljujući je. Pomisao na izradu još jednog profila na aplikacijama za upoznavanje, jednostavno je nepodnošljiva.

Nadalje, uložili ste vrijeme i energiju u ovu vezu, vrijeme i energiju koju ne želite uzalud potrošiti. Vrijeme i energiju morat ćete potrošiti na izgradnju nove veze.

Uloženo vrijeme nikada ne bi trebalo biti razlog da ostanete s nekim, a svako daljnje vrijeme koje provedete s nekim s kim nemate budućnost je izgubljeno vrijeme.

Vole kako se ona brine o njima

Bockmann navodi kako jedan od njenih muških klijenata zna da je vrijeme za prekid s djevojkom. Sviđa mu se i brine za nju, ali ona nije prava za njega. Međutim, ona je izvrsna njegovateljica.

Kako je istražila APA studija, jedna stvar kod žena je ta da se mnoge vole brinuti o drugim ljudima, a to je odlika koju mnogi muškarci cijene kada se drugi brinu o njima.

“Da li vam je teško prekinuti vezu s djevojkom dijelom i zato što se tako dobro brine za vas? Ako jeste, plašim se da ćete to morati prihvatiti i ponovno početi brinuti o sebi ili počnite bolje brinuti o sebi i pustite je da se izvuče. Možda ćete vidjeti kako se cijela vaša veza poboljšava”, objasnila je Bockmann.

Vole lak pristup ljubavi i naklonosti

Možda prevrćete očima na ovo, ali Bockmann pretpostavlja da duboko u sebi većina ljudi zna da je ono što govori istina. Imati djevojku znači da imaš lak pristup fizičkoj intimnosti, a to nije nešto čega se ljudi lako odriču.

“Čak i ako ne volite svoju djevojku, pretpostavljam da uživate u intimnosti s njom, a ideja da u krevetu nemate nekoga ko je sretan biti s vama nije privlačna”, ističe.

Za mnoge muškarce, fizička intimnost je važna i nije uvijek tako lako postići je koliko bi željeli. Ideja da se moraju više truditi za nešto toliko važno što sada može lako postići nije privlačna.

Brinu se da će im to poremetiti društveni život

Tekst u časopisu Journal of Urban Health objasnio je koliko je društveni život vrlo važan i ključni dio sjajnog života, a gubitak toga je opravdan strah.

Međutim, ostati s nekim koga ne volite jer ste zabrinuti za svoj društveni život ​​nije fer prema nikome. Nije fer prema vašoj djevojci i nije fer prema vašim prijateljima. Uostalom, ako postoji bilo kakva napetost između vas i vaše djevojke, to će utjecati na sve.

Njihovi prijatelji i porodica je vole

Ovo je teško, ako nečiji prijatelji i porodica vole vašu partnericu, može biti nevjerovatno teško napustiti tu vezu.

“Pretpostavljam da ako razmišljaš o prekidu s djevojkom i savjetuješ se s tim prijateljima i članovima porodice, oni ti govore da to ne radiš. Ona je divna osoba i imaš sreće što je imaš i što nisi sve upropastila, a to ti je mučenje. Ili te možda njeni prijatelji i porodica vole i važni su ti i ne želiš ih razočarati. Pomisao da ih izgubiš kao prijatelje, da ih razočaraš, da ne budeš dio njihovog kruga može biti jako tužna”, rekla je terapeutkinja.

Nažalost, to se događa u vezama. Ljudi izvan veze emocionalno se uključuju, kao što je pokazala studija u Interpersona Journalu. Kad nešto krene po zlu, imaju osjećaje o toj situaciji. Vaši prijatelji i porodica će biti tužni zbog vašeg prekida, ali će to preboljeti.

Ne žele se nositi s dramom

Muškarci nisu tako dobro pripremljeni za suočavanje s emocionalnom nestabilnošću kao žene. Često ih se uči potiskivati ​​tugu, ranjivost i strah, što suočavanje sa slomljenim srcem čini mnogo težim.

Možda se čini lakšim samo ostati u vezi, čak i ako su nesretni, nego se morati nositi sa suzama, optužbama i ponavljanjem problema iznova i iznova.

Njihovi su životi isprepleteni

Stvar je u tome što veze mogu biti komplicirane. Što su parovi duže zajedno, to im se životi više isprepliću. Zapitajte se da li dijelite isti dom, ljubimca, djecu, prijatelje ili finansije.

Čini li vam se nemogućom ideja da morate pronaći novo mjesto, ili se baviti skrbništvom nad djecom ili ljubimcima ili pokušavate shvatiti kako izaći iz veze s netaknutim finansijama.

Međutim, samo zato što vi i vaša djevojka dijelite neke segmente života nije razlog da ostanete. Stvari mogu biti komplikovane, ali će se riješiti i život će ići dalje. Ako ostanete u ovoj vezi, odlazak će postati samo komplikovanijii i prije nego što to shvatite, mogli biste trajno biti zaglavljeni, prenosi Klix.

Facebook komentari