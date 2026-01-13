“Ne prelazite crvene linije”

Prema više od desetak diplomata i dužnosnika upoznatih sa situacijom, Kina je poslala demarše europskim veleposlanstvima u Pekingu i vladama u njihovim glavnim gradovima, upozoravajući ih da ne prelaze “kineske crvene linije”, izvještava Guardian .

Pristupi su varirali – neki su bili usmjereni na pojedinačne zemlje, drugi na skupine, neki su dostavljeni u pisanoj verbalnoj noti, a neki osobno. Ti su se potezi dogodili tijekom studenog i prosinca i barem djelomično su bili odgovor na nedavna putovanja tajvanskih dužnosnika u Europu, uključujući sadašnjeg potpredsjednika i ministra vanjskih poslova te bivšeg predsjednika.

Poziv na europske zakone

Peking je izjavio da “poštuje suverenitet europske strane u uspostavljanju i provedbi vizne politike”, ali je tvrdio da je “institucionalna rupa” omogućila česte posjete tajvanskih političara, navodi se u verbalnoj noti. Kineski dužnosnici naveli su nekoliko zakona i propisa EU, uključujući Zakon o schengenskim granicama, koji navodi da se ulazak državljana izvan EU “ne smatra prijetnjom međunarodnim odnosima bilo koje države članice”.

Sugeriralo se da bi dopuštanje ulaska tajvanskim dužnosnicima ugrozilo međunarodne odnose zemlje s Kinom. U nekim slučajevima pozivali su se i na Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima ili sugerirali da europske zemlje slijede primjer UN-a i zabrane svim Tajvancima ulazak u vladine zgrade .

Stav Kine

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjeve za komentar. Međutim, u verbalnoj noti stoji da bi europske zemlje trebale odbaciti sve “takozvane diplomatske putovnice ” koje je izdao Tajvan i “zabraniti tajvanskom osoblju ulazak u Europu radi uspostavljanja službenih kontakata i razmjena te prelaska kineske crvene linije”.

„Kina se nada da će institucije EU-a i europske zemlje, u širem interesu odnosa Kine i EU-a te bilateralnih odnosa, donijeti političku odluku o zabrani ulaska takozvanog predsjednika ili potpredsjednika Tajvana (uključujući i bivše)“, navodi se u noti, spominjući i druge dužnosnike.

U bilješci se također spominju posjeti dužnosnika Belgiji, Češkoj, Poljskoj, Nizozemskoj, Italiji, Australiji, Njemačkoj, Litvi, Danskoj, Estoniji i Irskoj, tvrdeći da oni “ozbiljno potkopavaju odnose Kine i EU”.

„Europska strana je čak dopustila potpredsjedniku Xiao Bi-kimu da govori u zgradi Europskog parlamenta i promovira separatističke tvrdnje o ‘neovisnosti Tajvana’“, dodaje se u noti.

Reakcije iz Europe i Tajvana

Norveško i finsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdili su primitak pisama i rekli da vizne propise s Tajvanom određuju nadležna tijela Schengenskog prostora. Glasnogovornik britanskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je: “Ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo određen je isključivo našim vlastitim zakonima i imigracijskim pravilima, koja se podjednako primjenjuju i na one koji putuju iz Tajvana.”

Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da posjeti dužnosnika Europi “ni na koji način nisu povezani s Kinom i Kina nema pravo miješati se”.

„Naprotiv, kineska upotreba raznih prisilnih mjera protiv drugih zemalja i njezina prijetnja silom protiv Tajvana, koje potkopavaju globalni i indo-pacifički mir i stabilnost te ugrožavaju izravne interese EU-a, predstavljaju stvarnu silu koja šteti europskim međunarodnim odnosima“, rekao je glasnogovornik. „Kineske postupke treba osuditi.“

Kontekst događaja

Primatelji kineskog “vrlo specifičnog” savjeta o europskim zakonima o granicama nisu ga smatrali pravno ispravnim, ali ton upozorenja shvaćen je ozbiljno, posebno u nekim manjim zemljama. “Vidim to kao još jedan način stvaranja nelagode među državama članicama da bi njihovi odnosi s Kinom mogli biti ugroženi… a Peking vrlo dobro zna da su neke države članice EU trenutno vrlo zainteresirane za privlačenje kineskih ulaganja “, rekla je Žuža Anna Ferenczi, izvanredna profesorica na tajvanskom Nacionalnom sveučilištu Dong Hwa.

EU nema službeni stav o statusu Tajvana. Iako održava formalne odnose s Pekingom, ima i čvrste neslužbene odnose s Tajpejem. Poslednjih godina, međutim, blok je pod sve većim pritiskom Pekinga, koji Tajvan smatra svojom provincijom i namerava ga pripojiti, ako je potrebno i silom.

Klaus Sung, analitičar u Meritzu, rekao je da se taj potez uklapa u dugogodišnju strategiju Pekinga da koristi sva moguća sredstva kako bi odvratio bližu suradnju s Tajvanom. “Peking se trudi koliko god može reći da bi trebao dvaput razmisliti prije nego što pusti tajvanske dužnosnike. Ne bih to nazvao prijetnjom, to je više podsjetnik, iako ne nužno blag.”

