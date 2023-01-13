Ovo su znakovi da svojim ponašanjem odbijate muškarce

Pojedini znakovi ukazuju da to nesvjesno i radite.

Naime, ukoliko uzimate ulogu muškarca u vezi, kao rezultat dobijate to se muškarci sve manje osjećaju kao “muško”. Muškarci će uvijek imati različite uloge u ljubavnoj vezi, ali kada pokušate preuzeti njihovu ulogu, tada se vaša veza približava kraju.

Također, ukoliko sami sebe sabotirate ne možete očekivati da će vaš partner ostati sa vama. Dobar čovjek vas neće ostaviti bez razloga. Iako je teško priznati da ste nekada vi problem, bitno je I da se suočite s tim.

Ukoliko su vam ranije rekli da ste nesigurni, tražite previše, onda je vjerovatno da mislite kako niste takvi. Muškarci u vezama često bukvalno razumiju reakcije žena. Čak i kada ne mislite tako, vaš partner će vjerovatno promijeniti mišljenje o vama.

Važno je da pokušate kontrolisati svoje reakcije i razmislite prije nego što nešto kažete. Dobar muškarac će biti spreman da vas učini sretnima, ali je bitno da i vi radite na sebi, prenosi Klix.

