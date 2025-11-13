Najbolji muževi imaju ove tri osobine

Umjesto velikih gestova ili uobičajenih romantičnih poteza, kvalitetan partner svakodnevno pokazuje pažnju, emocionalnu zrelost i spremnost na lični rast. Stručnjaci ističu da su upravo ove osobine temelj dugotrajnih i ispunjenih brakova, prenosi Index.hr.

Zna slušati

Jedna od ključnih osobina dobrog muža je sposobnost aktivnog slušanja. Jedno istraživanje pokazuje da aktivno slušanje pomaže partnerima u izražavanju emocija i smanjenju emocionalnoga pritiska.

To znači da ne prekida, ne daje brze odgovore niti odvraća pažnju gledanjem u mobilni telefon. Umjesto toga, usmjerava se na ono što partnerka govori, postavlja pitanja kako bi je bolje razumio i stvara prostor u kojem se ona osjeća viđenom i saslušanom, piše YourTango.

Obziran je i pokazuje saosjećanje

Dobri muževi ne osuđuju, već pokušavaju razumjeti perspektivu svoje partnerke. Umjesto da reaguju iz vlastitih emocionalnih okidača, pokušavaju sagledati njene riječi u širem kontekstu – od njenog djetinjstva do životnih iskustava.

Savjetnica za odnose Erika Jordan ističe: „Kad vas nešto pogodi, zastanite. Prepoznajte okidač i pokušajte razumjeti zašto se pojavio. Sjetite se da vaša partnerka vjerovatno nije imala namjeru povrijediti vas.“ Saosjećanje zahtijeva praksu i spremnost da se stavimo u tuđe cipele – i u vezi izvan njih.

Preuzima odgovornost i zna se izviniti

Sposobnost da se prepozna greška i ponudi iskreno izvinjenje znak je emocionalne zrelosti. Jedno istraživanje naglašava da pravo opraštenje podrazumijeva priznanje nanesene boli, iskreno žaljenje i trud da se greška ne ponovi.

Izvinjenje nije slabost, već oblik odgovornosti. Dobri muževi ne staju samo na riječima, već iza izvinjenja stoje i konkretna djela koja pokazuju da žele popraviti situaciju i učiti iz vlastitih grešaka

