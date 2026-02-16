Haos u Novom Sadu: Vučićevi batinaši tuku studente

Na snimku koji je objavljen na zvanično nalogu studenata u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu vidi se trenutak kad je napadnut muškarac koji se predstavio kao novinar.Njega je napala osoba koja je bila u grupi onih koji su se ranije tokom dana okupili na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta.

Muškarac obučen u crnom, sa kačketom na glavi je negodovao zbog toga “što ga snimaju”, da bi potom postao i agresivniji kad mu se napadnuti muškarac predstavio rekavši da je novinar.

Podsjetimo, danas se u Novom Sadu održava protesni skup ispred Srpskog narodnog pozorišta u kom se održava svečana akademija povodom dva vijeka od osnivanja Matice srpske,pišu Vijesti

Na pomenutoj akademiji je trebalo da prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, međutim, on je odustao od dolaska u Novi Sad, te je umesto njega na ovaj događaj došao predsjednik SNS Miloš Vučević.

Pored Vučevića, skupu prisustvuju patrijarh Porfirije, ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković, ministar kulture Nikola Selaković i mnogi drugi…

