Pokrenut apel za Jasenka iz Tuzle: Jedan poziv njemu znači život

Apel Udruženja Pomozi.ba prenosimo u cjelosti:

Apel za Jasenka. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM za njegovu operaciju. Molimo vas za podjelu apela. Vama to znači samo jedan klik, a Jasenku znači život.

Na fotografiji je 29-godišnji Jasenko Ramić iz Tuzle. I bol koja se ne može sakriti. Tumor koji svakim danom raste, koji mu oduzima snagu, dostojanstvo i mir. Ovo nije samo teška medicinska priča. Ovo je borba za život jednog mladića koji tek treba živjeti.

Sve je počelo gotovo neprimjetno, još dok je bio dječak. Tumor je tada bio veličine zrna graška. Ljekari su smatrali da ga ne treba dirati zbog visokog rizika operacije. Ali vrijeme nije bilo saveznik. Tumor se godinama širio, zahvatio predio vrata i grla i sada prijeti da ozbiljno oteža disanje i gutanje. Već danas predstavlja direktnu prijetnju njegovom zdravlju i životu.

Iza Jasenka su mjeseci i godine iscrpljujuće borbe. Brojni pregledi, terapije, stalna neizvjesnost i strah od onoga što donosi sutra. Razvila se i slabovidnost, kao i bolest kostiju lica usljed deformiteta. Svaki dan je novi izazov, nova bol, nova briga za porodicu koja strepi nad njegovom sudbinom.

Ipak, nada još postoji. Ljekari su dali mogućnost nastavka liječenja i operativnog zahvata u Istanbulu, ali za to je potrebno 76.500 eura. Iznos koji porodica sama ne može obezbijediti. Ne dozvolimo da ova borba stane zbog nedostatka novca.

Osim poziva na broj 17040, donacije su moguće i putem web stranice wwwPOMOZIBAorg ili uplatom na bankovne račune.

Jedan poziv. Jedna podjela. Jedna šansa za život.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

paypal1@pomozi.ba

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Jasenko Ramić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).

Verwendungszweck: Jasenko Ramić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Jasenko Ramić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Jasenko Ramić

