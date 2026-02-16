„Moja kći ne bi trebala služiti u IDF-u, to je stav mojih rabina“

„Da me kći pita, pokušao bih je odgojiti da ne ide“ služiti u vojsci, kaže Smotrich kao odgovor na pitanje novinara na sastanku stranačkog kluba u Knessetu.

„Glavni rabinat je protiv ovoga. To je stav mojih rabina“, kaže Smotrich. „Nadam se da i vi, ovi veliki progresivci, možete poštovati vrijednosti stare nekoliko tisuća godina… I ja naravno poštujem one koji misle drugačije od mene.“

Pitanje vjerskih žena koje služe u IDF-u izaziva podjele u nacionalnoj vjerskoj zajednici, gdje mnoge umjesto toga služe nacionalni vojni rok umjesto da se prijave u vojsku, iako je uobičajeno da se prijave i maturantice srednjih vjerskih škola. Mnogi veliki vjerski cionistički rabini govorili su protiv služenja žena u IDF-u, tvrdeći da to nije skromno ili prikladno.

Sam Smotrich je služio skraćeni vojni rok u IDF-u nakon što se prijavio u dobi od 28 godina. U prošlosti se protivio miješanim borbenim jedinicama u vojsci.

