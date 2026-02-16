Gosti restorana odbili da plate račun “zbog dlake” u tanjiru: Snimak otkrio veliku prevaru

Dva muškarca u Velikoj Britaniji odbila su platiti račun od 165 funti (oko 190 eura) u jednom restoranu u Trentu, Staffordshire, nakon što su tvrdili da su u hrani pronašli dlake. Međutim, snimak nadzorne kamere pokazuje da je jedan od muškaraca zapravo čupao vlastitu kosu i stavljao je na tanjir kako bi namjerno pokvario obrok.

Generalni menadžer restorana, rekao je da su muškarci 11. februara naručili steak za dijeljenje, fillet steak, umake, pomfrit, luk prstenove i koktele, ukupno u vrijednosti 165 funti.

Jedan od muškaraca je potom prišao menadžeru i rekao da neće platiti račun zbog dlaka u jelu koje su ih, kako tvrdi, “odvratile od jela”. Menadžer je naveo da su muškarci bili verbalno agresivni prema osoblju, psovali i potom napustili restoran bez plaćanja.

Kada je pregledao CCTV snimak sljedećeg jutra, menadžer je bio šokiran videom na kojem jedan od muškaraca “posipa” vlastitu kosu po tanjiru. Snimak je objavljen na internetu kako bi upozorio druge lokalne biznise.

“Došli su dvojica muškaraca, sjeli i dobili hranu, koja je bila savršena kao i uvijek. Dok su jeli, jedan od njih je počeo posipati dlake po svom tanjiru. Moglo bi se pomisliti da će se žaliti, ali je nastavio jesti vlastitu kosu,” rekao je Hives.

Dodao je da je drugi muškarac odmah ustao, obukao kaput i izašao, dok je prvi prišao menadžeru i rekao da neće platiti, te se potom udaljio. Menadžer je pokušao pozvati policiju, a prisutni gosti su bili u šoku zbog incidenta.

Menadžer je rekao da vjeruje da je cijela situacija bila planirana, jer su takvi napadi, poznati kao “dine and dash”, često unaprijed osmišljeni i usmjereni na restorane sa reputacijom lakšeg iskorištavanja.

“Ne mogu vjerovati. Radim u restoranu 25 godina i nikada nisam vidio ništa ovako zapanjujuće. Ovo je još jedna prepreka s kojom se susrećemo u ugostiteljstvu”, rekao je menadžer restorana,piše Radiosarajevo

Facebook komentari