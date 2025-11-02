Džeko: “Zašto želiš moj potpis, da bi ga mogao prodati?”

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, našao se u centru pažnje nakon što se na internetu pojavio snimak njegovog zanimljivog razgovora s jednim navijačem na aerodromu.

Džeko je sinoć s Fiorentinom gostovao kod Mainza u trećem kolu Konferencijske lige, a po povratku na aerodrom doživio je neobičnu situaciju. Jedan fan zamolio ga je za autogram na dres, na što ga je Džeko upitao da li to radi kako bi dres kasnije mogao prodati po većoj cijeni — što je česta praksa među kolekcionarima i preprodavačima.

– Prodaješ ga – upitao je Džeko, a navijač je odgovorio da dres želi zadržati za sebe,piše Avaz

Na to je Džeko uz osmijeh dodao: “Niko ne želi prodati, a svi snimaju. Zašto onda snimaš ako ga ne želiš prodati?”

Fan je ponovio da mu nije namjera prodavati dres i da ga želi čuvati kao uspomenu, nakon čega mu je Džeko ipak potpisao taj sada već vrijedni primjerak. Cijeli susret protekao je u prijateljskoj atmosferi, uz osmijeh na licu našeg napadača.

Nažalost, Džeko sinoć nije ulazio u igru za Fiorentinu, koja je poražena rezultatom 2:1 od Mainza. Iako ne igra često, Džeko ostaje najveća zvijezda kluba i jedan od najtraženijih igrača među navijačima kada su autogrami u pitanju.

