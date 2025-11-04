Pun Mjesec ruši iluzije i traži stabilnost. Jeste li spremni?

U utorak, 5. novembra 2025., nebo nam donosi snažan pun Mjesec u znaku Bika. Radi se o supermjesecu, što znači da je Mjesec bliže Zemlji nego inače, pa sve njegove energije osjećamo intenzivnije. Bik je zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi, užitka, ljepote i sigurnosti. Zato je ovaj pun Mjesec emocionalno snažan, ali i duboko prizemljen.

Ovo je trenutak u kojem postajemo svjesni onoga što nam više ne daje osjećaj sigurnosti. Svijet oko nas možda djeluje nestabilno, no pun Mjesec u Biku traži da pogledamo unutar sebe i pronađemo ono što nas smiruje, čini čvrstima i vraća osjećaj kontrole. On nas podsjeća da bez unutarnje stabilnosti sve vanjsko gubi vrijednost.

Ovaj pun Mjesec može donijeti konačne odluke. Možda ćemo jasno prepoznati koje odnose više ne možemo održavati ili koje navike više ne želimo ponavljati. Bik ne voli drastične promjene, ali kad osjeti da je nešto u suprotnosti s njegovom željom za mirom, povući će granicu, jednom zauvijek.

Kako utječe na pojedine znakove

Bik je znak koji će ovaj pun Mjesec osjetiti najdublje. Osobe rođene u ovom znaku suočit će se s osobnim prekretnicama, unutarnjim promjenama i potrebom da zauzmu čvrst stav prema stvarima koje su ih predugo umarale. Ovaj trenutak za njih označava simboličan novi početak, ali kroz završetak onoga što više ne nosi svrhu.

Škorpioni, znak koji se nalazi nasuprot Biku, bit će suočeni s pitanjima balansa u vezama. Ovo je vrijeme kada mnogi od njih donose ključne odluke o partnerstvu, bilo privatno ili poslovno. Odnosi koji nisu iskreni, koji guše ili ograničavaju, sada se jasno razotkrivaju.

Lavovi i Vodenjaci mogu osjetiti posljedice ovog punog Mjeseca kroz promjene u karijeri, u svom društvenom položaju ili u načinu na koji ih drugi doživljavaju. Bit će to trenutak kada će morati odlučiti žele li ostati u postojećim strukturama ili su spremni iskoračiti u nešto potpuno novo.

Što nas sve uči pun Mjesec u Biku

Ovo je idealno vrijeme za usporavanje i promišljanje. Bik voli konkretno, stvarno i opipljivo, zato je važno pronaći ravnotežu između osjećaja i stvarnosti. Financije, materijalna sigurnost, ali i osjećaj unutarnje vrijednosti bit će glavne teme.

Oni koji su predugo ignorirali svoje granice sada će ih morati postaviti. Oni koji su odgađali razgovore o važnim stvarima sada će morati progovoriti. A svi oni koji su zaboravili uživati u malim stvarima sada će osjetiti potrebu da se vrate jednostavnosti.

Pun Mjesec u Biku ne traži da radikalno mijenjamo život, već da ga konačno posložimo tako da odražava ono što jesmo, bez maski i bez suvišnih kompromisa, piše index.

