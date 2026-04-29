Sreća i prosperitet konačno stiže za 6 kineskih znakova od 29. aprila, Dan inicijacije vodi u… 0

Ovo je dan koji kineski kalendar posebno obeležava kao povoljan za pokretanje nečega iza čega želite da izgradite zamah. Energija ubrzava nove početke. Nalazimo se u stubu dana Vodenog petla, koji izoštrava rasuđivanje, pa se ovi kineski horoskopski znaci bude u sredu sa vetrom u leđima.

1. Petao – sreda je vaš dan

Sreda je dan vašeg životinjskog znaka i osetićete to u stomaku pre nego što uopšte shvatite zašto. Postoji odluka oko koje se kolebate i vreme je konačno pravo 29. aprila.

Dani inicijacije postoje upravo za ovaj trenutak, a energija Vodenog Petla vas čini sigurnijim nego što ste se osećali nedeljama. Šta god da danas pokrenete ima pravu trajnost. Kada se osvrnete, videćete da je danas dan kada je sve dobro počelo, sreća i prosperitet kucaju na vaša vrata.

2. Bivol – univerzum vas nagrađuje za strpljivost

Neko vam se obrati u sredu i ono što donosi je stvarno. Bivoli su bili strpljivi i strpljivi i strpljivi i sredom univerzum počinje da vam uzvraća na to. Recite da onome što vam se dogodi 29. aprila.

Ono što se pokreće između vas i ove osobe na Dan inicijacije je početak nečega što dugo traje i dobro funkcioniše. Bravo!

3. Konj – dozvolite ljudima da vas vide

Danas ste božanski vođeni, posebno oko vidljivosti. Nešto što ste stvorili ili objavili danas dobija pravu snagu. Govorimo o stvarnom interesovanju stvarnih ljudi koji žele ono što vi imate.

Sreda je dan kada prestajete da budete najbolje čuvana tajna u svom prostoru. Dozvolite ljudima da vas pronađu. Ne umanjujte ono što vam se dogodi. Vaš prosperitet je vezan za ljude koji znaju vaše ime.

4. Zmaj – dolazite do novca

Element Vode je nagomilan 29. aprila, a Zmajevi se nalaze u središtu svega toga. Nešto finansijsko što ste pokrenuli pre nekoliko nedelja počinje da pokazuje prinose danas i vidite dokaz da je funkcionisalo u obliku pravog novca.

Proverite šta je tiho raslo u pozadini. Nešto je sazrelo dok niste gledali. Zar to nije sreća?

5. Zmija – sve se menja, na bolje

29. aprila vodite razgovor koji menja celokupno vaše razumevanje onoga što vredi. Neko vam kaže koliko bi platio za ono što radite, a broj je veći od onoga što vam je bilo u glavi.

Energija zmije je već usklađena sa ovom vrstom inteligencije, ali sreda pogađa drugačije jer dolazi sa računima. Kada imate detalje, ne možete ih poništiti. Sve što procenite, ponudite ili predložite posle srede se menja. I na bolje.

6. Pacov – početak novog poglavlja

Sreda, nešto za šta ste se prijavili ili za šta ste se prijavili vraća se sa da. To je posao ili prilika u koju ste se prijavili, a zatim pokušali da ne razmišljate previše o tome jer niste želeli da je ureknete.

Sleće na ovaj Dan inicijacije, što znači da ono što ovde počinje ima pravu energiju iza sebe. Ovo je početak potpuno novog poglavlja. Ta opklada na sebe se isplatila.

Facebook komentari