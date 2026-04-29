Ništa od gradnje Lidla u jednoj opštini u BiH

Nacrt je prvobitno podržan sa 18 glasova za, jednim protiv i šest suzdržanih, nakon čega je zatraženo pojedinačno glasanje na zahtjev šefa Kluba SDP-a, prenose Nezavisne novine.

Za Nacrt je tada bilo 15 glasova, jedan protiv i 12 suzdržanih, te prijedlog odluke nije prošao.

Protiv je glasao Jasmin Ademović, dok su suzdržani bili Elvira Hasanović, Hamdija Hasanović, Amer Herenda, Emina Imamović-Šehić, Karolina Karačić, Orhan Milišić, Mehmed Muharemović, Adel Muratović, Jasmin Šljivo, Din Začinović, te Nermin Kapo i Đenan Mulić, prenosi Biznisinfo.

Planirana lokacija i projekat

Kako je pojašnjeno u obrazloženju Nacrta odluke na sjednici, izmjena se pravi u cilju stvaranja pretpostavki za izgradnju poslovnog objekta na parcelama 1052, 1053/1, 1054, 1055/1 i 1055/2 u katastarskoj opštini Sarajevo VI.

Predviđeno je da se objekat gradi na površini od 10.340 kvadrata, na području između ulice Alipašina i Betanije.

Istaknuto je da je nosilac izrade plana bio u obavezi da sagleda sve urbanističko-tehničke parametre bitne za projekciju prostornog razvoja ovog lokaliteta, kao i sve što je uređeno zakonom.

Detalji planirane izgradnje

Investitor je uradio elaborat 2025. godine, kojim je utvrđeno da je teren pogodan za planiranu izgradnju. Na terenu se trenutno nalazi jedan stambeni objekat, kao i nekoliko objekata privremenog karaktera.

Objekat bi imao suteren, prizemlje i dva sprata, dok bi ostatak parcele bio zelena površina.

Poslovni objekat bio bi dimenzija 78×40 metara, sa maksimalnom visinom od osam metara. Planirana su dva prilaza iz ulica Betanija i Alipašina, kao i parking sa 100 mjesta unutar građevinske parcele. Predviđeno je i formiranje novih zelenih površina, pješačkih zona i biciklističke staze.

Stav načelnika i vijećnika

Načelnik Srđan Mandić potvrdio je na sjednici da je investitor kompanija Lidl iz Njemačke, te da je riječ o značajnoj investiciji za opštinu Centar.

„Važno je da imamo stranog investitora. Ovo bi bila investicija iz oblasti privrede, a ne stanogradnje. Tu su prihodi za Opštinu Centar, ali i indirektni prihodi koji su vrlo važni. Mislim da bi to unaprijedilo kvalitet života u opštini Centar“, rekao je Mandić.

Pojedini vijećnici istakli su da je dolazak investitora poput Lidla pozitivan potez, dok su drugi problematizovali lokaciju, navodeći da je na tom mjestu planiran rekreativno-zabavni park.

Šta dalje

Da je Nacrt usvojen, bio bi upućen u javnu raspravu, gdje bi građani imali mogućnost da dostave sugestije i primjedbe, uz organizovanje javne rasprave. Za sada, taj proces neće biti pokrenut.

