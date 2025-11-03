Bonton u restoranu: Slučaj u kojem dame nemaju prednost

Dame imaju prednost prilikom izlaska iz restorana, a oni koji pridrže vrata zaradit će dodatni plus.

Čašu s vinom treba držati za nožicu, a ne trbuh

Kad je riječ o rasporedu sjedenja, muškarčeva je uloga smjestiti se na stranu stola s koje jednostavno može vidjeti konobara i signalizirati mu da donese račun.

U slučaju da vam nešto nije po volji s jelom, pozovite konobara i pristojno, ali bez odgađanja objasnite u čemu je problem. Nemojte previše čekati jer ako počistite tanjir, teže ćete objasniti da vam se jelo ne sviđa.

Odlučite li se za vino, imajte na umu da čašu treba držati za nožicu, a ne trbuh – ne samo zbog otisaka prstiju nego i zbog toga da se vino nepotrebno ne zagrijava.

Nož se drži u desnoj, a viljuška u lijevoj ruci

Zbunjuje li vas količina pribora za jelo, nećete pogriješiti ako uz svaki slijed birate onaj koji je najudaljeniji od vašeg tanjura.

Nož se drži u desnoj, a viljuška u lijevoj ruci, a kada ste gotovi s jelom, viljušku i nož ostavite da stoje paralelno jedno do drugog. To je jasan znak konobaru da može uzeti vaš tanjir i pribor za jelo sa stola, prenosi Avaz.

Facebook komentari