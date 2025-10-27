Sedmični ljubavni horoskop: Zvijezde donose strast, promjene i važne odluke

Sedamica pred nama donosi niz snažnih astroloških utjecaja koji će imati izravan utjecaj na ljubavne odnose. Početak tjedna bit će ispunjen pozitivnom energijom, dok sredina i kraj mogu donijeti napetosti, ali i dublje emocionalno razumijevanje.

U ponedjeljak, 27. listopada, trigon Marsa i Jupitera donosi val optimizma i strasti. Idealan je trenutak za druženje, zaljubljivanje ili početak nove ljubavne faze. No već u srijedu, 29. listopada, ulazak Merkura u Strijelca i njegova opozicija s Uranom mogli bi izazvati nagle promjene raspoloženja i nesuglasice. Savjetuje se smirenost, posebice u komunikaciji s partnerom.

Dobra vijest je da krajem tjedna, 30. listopada, sekstil Merkura i Plutona donosi priliku za iskrene razgovore i emocionalno zbližavanje. Tjedan završava kvadratom Venere i Jupitera, koji poziva na opuštanje i uživanje, ali upozorava da se ne pretjera ni u emocijama ni u očekivanjima.

Ovan

Ovnovi će ovog tjedna osjetiti snažnu želju za kretanjem, istraživanjem i zajedničkim planiranjem budućnosti s partnerom. Sredina tjedna donosi mogućnost romantičnih trenutaka, osobito ako ste slobodni. Zvijezde vam savjetuju da budete otvoreni prema novim poznanstvima.

Bik

Bikovi će dobiti priliku reći što zaista misle. Ipak, budite oprezni s riječima kako ne biste nekoga nenamjerno povrijedili. Važno je odabrati pravi trenutak za iskren razgovor. Kraj tjedna donosi stabilnost i bolju povezanost s partnerom.

Blizanci

Blizanci bi mogli preispitivati svoj ljubavni status i ono što zaista žele. Srijeda može biti napeta zbog nesporazuma, no kraj tjedna nudi priliku za produbljivanje odnosa kroz otvorenu i iskrenu komunikaciju.

Rak

Rakovi će se početkom tjedna suočiti s neriješenim emocijama iz prošlosti. Nemojte dopustiti da stara razočaranja utječu na sadašnji odnos. S iskrenim razgovorima moguće je sve riješiti i učvrstiti vezu.

Lav

Lavovi će imati potrebu jasno reći što žele i kako se osjećaju. Sredinom tjedna izbjegavajte impulzivne odluke jer bi se lako mogli posvađati bez stvarnog razloga. U drugom dijelu tjedna otvaraju se mogućnosti za nove ljubavne susrete.

Djevica

Djevice će ove sedmice biti posebno osjetljive i intuitivne. Ako vam nešto u vezi ne odgovara, sada je pravo vrijeme da to izgovorite. Važno je ne pretjerivati u analiziranju jer biste mogli previdjeti lijepe trenutke.

Vaga

Vage će zablistati, zahvaljujući Veneri u svom znaku. Sredina tjedna savršena je za romantičan izlazak ili novo poznanstvo. Do kraja tjedna moguće je emocionalno oslobađanje od prošlosti i početak nečeg novog.

Škorpion

Škorpioni će najviše dobiti ako se prepuste i ne pokušavaju sve kontrolirati. Važno je imati povjerenja i dopustiti da se stvari odvijaju prirodno. Kraj tjedna donosi vam emotivnu jasnoću i unutarnji mir.

Strijelac

Strijelcima će ulazak Merkura u njihov znak donijeti potrebu za izražavanjem vlastite istine. Pazite da pritom ne budete preoštri. Iako mogući nesporazumi dolaze već sredinom tjedna, ubrzo će se sve izgladiti iskrenim razgovorom.

Jarac

Jarčevi bi se mogli osjećati napeto, no to ne mora negativno utjecati na ljubavni odnos. Slušajte intuiciju i pokušajte ne donositi zaključke na temelju trenutnog raspoloženja. Smirenost će vam pomoći da učvrstite vezu.

Vodenjak

Vodenjacima će srijeda donijeti posebno snažnu energiju, zahvaljujući spoju Mjeseca i Venere. Idealno je vrijeme za flert ili povezivanje s nekim tko vam je već duže zanimljiv. Razmislite o tome što vam donosi istinsku sreću i sigurnost.

Ribe

Ribama tjedan počinje u znaku duboke emocionalne povezanosti s partnerom. Noć vještica mogla bi vam donijeti neočekivano romantičan trenutak. Iskoristite sve prilike koje vam se nude do kraja tjedna, jer vam zvijezde idu na ruku.

